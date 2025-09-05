Bitcoin 1 haftanın en yüksek seviyesinde

Bitcoin 13 bin doların üzerini test etti ve şu sıralarda %2,3 artışla 112.958 dolar seviyesinde. Piyasalar TSİ 1530'da açıklanacak olan ve Fed'in politika yörüngesi hakkında kritik bir sinyal verebilecek ABD tarım dışı istihdam raporunu beklerken geldi.

Perşembe günü açıklanan ve beklenenden zayıf gelen ADP özel istihdam verisi, bir başka yumuşak işgücü piyasası verisine yönelik beklentileri güçlendirerek kısa vadeli faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi. CME'nin FedWatch aracına göre, yatırımcılar şu anda Fed'in bu ay içinde faiz indirimine gitme olasılığını neredeyse %100 olarak fiyatlıyor.

Düşük faiz oranları, kripto paralar gibi riske duyarlı varlıkları getiri sağlayan alternatiflere kıyasla daha cazip hale getirerek fayda sağlama eğilimindedir.

Yaşanan sıçramaya rağmen Bitcoin, Ağustos ortasında ulaştığı 124.480 $'lık rekor seviyenin oldukça altında kalmaya devam ediyor.

Analistler, bugünkü istihdam verilerinden gelen güvercin bir sinyalin Bitcoin'i kısa vadede yükseltebileceğini, ancak uzun vadeli kazanımların muhtemelen sürekli makroekonomik desteğe ve yatırımcı duyarlılığına bağlı olacağını söylüyor.