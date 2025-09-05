  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. İsviçre Ekonomi Bakanı, ABD'ye tarife görüşmeleri için gidiyor
Takip Et

İsviçre Ekonomi Bakanı, ABD'ye tarife görüşmeleri için gidiyor

İsviçre Ekonomi Bakanı Guy Parmelin, ülkesi ürünlerine uygulanan yüksek gümrük vergilerini müzakere etmek üzere bugün ABD'ye resmi bir ziyarette bulunuyor. Bu ziyaret, İsviçre iş dünyasından gelen endişelerin ortasında gerçekleşiyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsviçre Ekonomi Bakanı, ABD'ye tarife görüşmeleri için gidiyor
Takip Et

Ekonomisuisse İş Grubunun başkanı Christoph Maeder tarafından duyurulan ve İsviçre hükümeti tarafından da teyit edilen ziyaret, İsviçre'nin Ağustos ayı başlarında ürünlerine uygulanan %39'luk ithalat vergisini düşürme çabalarının bir parçası.

UBS CEO'su Sergio Ermotti ziyaretle ilgili yaptığı değerlendirmede, ABD tarifelerinden duyduğu derin hayal kırıklığını dile getirerek, bu vergilerin ekonomik büyümeyi baskılayacağını ve enflasyonu körükleyeceğini belirtti. Ermotti ayrıca, İsviçre hükümetinin ABD ile bir anlaşmaya varacağından emin olduğunu ve bu tarife sorununun hızla çözülmesi gerektiğini vurguladı, ülkenin ekonomisini çeşitlendirme ihtiyacına da dikkat çekti.

İngiltere'de konut fiyatları artış gösterdiİngiltere'de konut fiyatları artış gösterdiKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
Küresel gıda fiyatları ağustosta aynı kaldı
Küresel gıda fiyatları ağustosta aynı kaldı
Rusya'da nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamalar uzatıldı
Rusya'da nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamalar uzatıldı
İngiltere'de konut fiyatları artış gösterdi
İngiltere'de konut fiyatları artış gösterdi
Büyük işten çıkarma dalgası kapıda! Binlerce bankacı işini kaybedebilir
Büyük işten çıkarma dalgası kapıda! Binlerce bankacı işini kaybedebilir
ECB: Dijital euro bankalar için kâr sağlayacak
ECB: Dijital euro bankalar için kâr sağlayacak
ABD'de ISM hizmet endeksi ağustosta yükseldi
ABD'de ISM hizmet endeksi ağustosta yükseldi