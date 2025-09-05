İsviçre Ekonomi Bakanı, ABD'ye tarife görüşmeleri için gidiyor

Ekonomisuisse İş Grubunun başkanı Christoph Maeder tarafından duyurulan ve İsviçre hükümeti tarafından da teyit edilen ziyaret, İsviçre'nin Ağustos ayı başlarında ürünlerine uygulanan %39'luk ithalat vergisini düşürme çabalarının bir parçası.

UBS CEO'su Sergio Ermotti ziyaretle ilgili yaptığı değerlendirmede, ABD tarifelerinden duyduğu derin hayal kırıklığını dile getirerek, bu vergilerin ekonomik büyümeyi baskılayacağını ve enflasyonu körükleyeceğini belirtti. Ermotti ayrıca, İsviçre hükümetinin ABD ile bir anlaşmaya varacağından emin olduğunu ve bu tarife sorununun hızla çözülmesi gerektiğini vurguladı, ülkenin ekonomisini çeşitlendirme ihtiyacına da dikkat çekti.