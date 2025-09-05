İngiltere'de konut fiyatları artış gösterdi

Ağustos ayında konut fiyatları bir önceki aya göre %0,3, bir önceki çeyreğe göre ise %0,4 oranında artış kaydetti. Yıllık bazda konut fiyatlarındaki yükseliş %2,2 olarak gerçekleşti.

Halifax Mortgage Müdürü Amanda Bryden, 2025 yılını konut piyasası için bir "istikrar" yılı olarak tanımladı. Bryden, "Ocak ayından bu yana fiyatlar 600 sterlinden daha az artarak, daha geniş ekonomik baskılara rağmen piyasanın ne kadar istikrarlı olduğunun altını çizdi" dedi.

Satın alınabilirlik bir endişe kaynağı olmaya devam ederken, iyileşme işaretleri de ortaya çıkıyor. Mortgage oranları yaklaşık iki yıldır kademeli bir düşüş eğiliminde ve birçok sabit oranlı anlaşma şu anda %4'ün altında. Aynı zamanda, güçlü ücret artışı sürekli olarak konut fiyat enflasyonunu geride bırakarak alıcı güvenini desteklemeye yardımcı oldu.

Bryden, "Yaz ayları genellikle piyasa için daha sakin bir dönemdir, bu nedenle mortgage onaylarının son altı ayın en yüksek seviyesine çıkması, altta yatan talep açısından cesaret verici bir işarettir" dedi.