Bitcoin 27 ayın zirvesinde! Piyasa değeri 1 trilyon doları aştı

İSTANBUL / EKONOMİ

Bitcoin fiyatları, geçtiğimiz günlerde Aralık 2021'den bu yana ilk kez 50 bin dolar seviyesini aşarken, dün piyasa beklentilerinin üzerinde gelen ABD enflasyon verisi sonrası yeniden 50 bin doların altına sarktı. Ancak lider kripto para birimi, bugünkü işlemlerde yeniden yönünü yukarı çevirdi ve bu defa 51 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Öte yandan, Bitcoin'in piyasa değeri de 1 trilyon doları aştı.

Bitcoin fiyatları, geçtiğimiz aylarda ABD'de Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) onaylamasıyla ivme kazanırken; yılbaşından bu yana yüzde 21 getiri sağladı.

CoinTR Araştırma Departmanı'nın ilettiği notta şöyle belirtildi: Bitcoin, beklenmedik gelen verilere rağmen güçlü durdu ve kısa sürede tepki alımlarıyla kaybettiği değeri neredeyse geri toparladı. 50.500 doların üzerinde kalıcı olabilirse, ilk hedef fiyat 51.747 fiyat seviyesidir. Bu seviyeyi hacimli bir mumla kırması durumunda karşılaşacağı en önemli direnç seviyesi 58.836 dolar olarak düşünülebilir.

Bitcoin ve Ethereum’da son durum

En popüler kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), en yüksek 51 bin 856 doları çıkarken, böylelikle Aralık 2021'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeyi yeniledi. Bitcoin, saat 16.17 itibarıyla yüzde 4,34 oranında primle 51 bin 566 dolarda işlem görüyor. Bitcoin son 7 günlük işlemlerde yüzde 19'un üzerinde değer kazanırken; piyasa değeri 1,01 trilyon dolar oldu.

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) ise, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 4,37 oranında yükselişle 2 bin 747 dolar seviyesinde hareket ediyor. ETH, son 7 gün içerisinde yüzde 16'ya yakın yükseldi.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 2,75 oranında değer kazanarak 1,972 trilyon dolara yükseldi.

Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) sürecinin kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmeyi desteklediğini ancak yükselişin yaklaşık 4 aydır sürmesi nedeniyle bir duraklama dönemine de girilebileceğine işaret ediyor.