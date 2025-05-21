Bitcoin 4 ayın en yüksek seviyesinden geri geldi

Bitcoin, ABD'nin mali durumuna ilişkin endişeler nedeniyle yatırımcıların dolara alternatif arayışına girmesiyle, erken saatlerde dört ayın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra hafifçe geri çekildi.

Başkan Trump, vergi indirimi tasarısını geçirmeleri için Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri üzerindeki baskıyı arttırıyor. Bu durum, Moody's Ratings'in geçen hafta artan devlet borçlarını gerekçe göstererek ABD'nin kredi notunu düşürmesinin ardından geldi.

Küresel ticaret savaşındaki gerilimin azalmasına ilişkin iyimserlikle artan risk iştahı son zamanlarda Bitcoin’e bir miktar destek sağladı. Ancak yatırımcılar süregelen belirsizlikler nedeniyle temkinli davranmaya devam ediyor.

Bitcoin daha önce 108.015 dolarla dört ayın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra %0,57 düşüşle 106.330 dolara geriledi.