  1. Ekonomim
  2. Kripto Para
  3. Bitcoin 4 ayın en yüksek seviyesinden geri geldi
Takip Et

Bitcoin 4 ayın en yüksek seviyesinden geri geldi

Bitcoin, ABD'de mali görünümüne yönelik endişelerle artan risk iştahının etkisiyle son 4 ayın zirvesine çıkmıştı. Yatırımcıların, Moody’s’den de gelen not indirimiyle temkinli olması nedeniyle zirveden geriledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bitcoin 4 ayın en yüksek seviyesinden geri geldi
Takip Et

Bitcoin, ABD'nin mali durumuna ilişkin endişeler nedeniyle yatırımcıların dolara alternatif arayışına girmesiyle, erken saatlerde dört ayın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra hafifçe geri çekildi.

Başkan Trump, vergi indirimi tasarısını geçirmeleri için Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri üzerindeki baskıyı arttırıyor. Bu durum, Moody's Ratings'in geçen hafta artan devlet borçlarını gerekçe göstererek ABD'nin kredi notunu düşürmesinin ardından geldi.

Küresel ticaret savaşındaki gerilimin azalmasına ilişkin iyimserlikle artan risk iştahı son zamanlarda Bitcoin’e bir miktar destek sağladı. Ancak yatırımcılar süregelen belirsizlikler nedeniyle temkinli davranmaya devam ediyor.

Bitcoin daha önce 108.015 dolarla dört ayın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra %0,57 düşüşle 106.330 dolara geriledi.

ABD'li dev bankadan Bitcoin kararı: İzin verilecekABD'li dev bankadan Bitcoin kararı: İzin verilecekKripto Para

 

Kripto Para
ABD'li dev bankadan Bitcoin kararı: İzin verilecek
ABD'li dev bankadan Bitcoin kararı
Bitci’den SAFEbit’e: Türkiye’nin Öncü Kripto Borsasında Yeni Bir Dönem Başlıyor 
Bitci’den SAFEbit’e: Türkiye’nin Öncü Kripto Borsasında Yeni Bir Dönem Başlıyor 
ABD'de hedge fonlar Bitcoin ETF varlıklarını azalttı
ABD'de hedge fonlar Bitcoin ETF varlıklarını azalttı
Kripto para borsasında veri skandalı: İsim, adres, telefon bilgileri çalındı
Kripto para borsasında veri skandalı: İsim, adres, telefon bilgileri çalındı
Belirsiz görünüm Bitcoin fiyatını da düşürdü
Belirsiz görünüm Bitcoin fiyatını da düşürdü
Bitcoin piyasada hakimiyetini güçlendiriyor!
Bitcoin piyasada hakimiyetini güçlendiriyor!