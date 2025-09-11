Bitcoin faiz indirimi beklentileriyle yükselişte

Veritabanı yazılım devi Oracle'ın son çeyrekte milyarlarca dolarlık yapay zeka anlaşmaları yaptığını açıklaması, ABD hisse senetlerine önemli bir destek sağladı. Ayrıca, ABD'de beklenenden düşük gelen toptan eşya fiyatları verileri, Fed'in 17 Eylül'deki toplantısında faiz oranlarını düşürme olasılığını güçlendirdi.

Piyasa analistleri şimdi gözlerini, gelecekteki faiz indirimlerinin olası hızı hakkında daha fazla ipucu sunacak olan ve 15:30'da açıklanacak ABD enflasyon verilerine çevirmiş durumda.

Bitcoin, bu olumlu atmosferde 114.452 doları gördü. Şu sıralarda ise yüzde 0,39 artışla 14.064 dolar seviyesinde.