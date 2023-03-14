Bitcoin fiyatı 9 ayın zirvesine çıktı

Silicon Valley Bank'ın batmasının ardından küresel piyasalarda yaşanan kaostan kripto paralar karlı çıkmış görünüyor.

Yatırımcıların daha güvenli bir liman olarak tercih ettikleri Bitcoin 4 gündür devam eden yukarı hareketin etkisi ile Haziran 2022'den bu yana görülen en yüksek seviyesine çıktı.

Bitcoin fiyatı son 24 saat içinde, yüzde 17 artış ile 26 bin 501 doları gördü. Fiyat şu sıralarda yüzde 16,50 artışla 26 bin 116 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Ethereum fiyatı, son 24 saatte yüzde 10,38 ve Binance Coin yüzde 5,91 değer kazandı.