  1. Ekonomim
  2. Kripto Para
  3. Bitcoin fiyatları 6 haftanın dibini gördü!
Takip Et

Bitcoin fiyatları 6 haftanın dibini gördü!

Bitcoin, ağustos ayında ulaştığı zirve sonrası düşüşe geçerek 6 haftanın en düşük seviyesine indi. Bu gerileme, yatırımcıların Fed Başkanı Powell'ın faiz indirim sinyallerini yeniden değerlendirmesiyle tetiklendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bitcoin fiyatları 6 haftanın dibini gördü!
Takip Et

Bitcoin, 14 Ağustos'ta 124.480 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra, 111.096 dolar seviyesine düşerek 6 haftanın en düşük değerini kaydetti. Pazartesi günkü bu düşüş, Avrupa hisse senedi piyasalarının da gerileyerek cuma günkü kazanımlarının bir kısmını silmesiyle eş zamanlı olarak gerçekleşti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole'da yaptığı konuşmada eylül ayında faiz indirimi olasılığına kapı aralaması, başlangıçta risk iştahını artırmıştı. Ancak analistler, yeni hafta başlarken yatırımcıların cuma günkü bu coşkuyu yeniden değerlendirdiğini belirtiyor.

FP Markets'ten Aaron Hill, Powell'ın Fed'in dikkatli hareket edeceği yönündeki uyarısını hatırlatarak, "Önümüzdeki nehir dalgasız olmaktan çok uzak görünüyor" yorumunu yaptı.

Büyük bankalardan Fed için faiz tahmini!Büyük bankalardan Fed için faiz tahmini!Küresel Ekonomi

 

Kripto Para
Ethereum tüm zamanların rekorunu kırdı
Ethereum tüm zamanların rekorunu kırdı
Dikkat! Bitcoin'e sert düzeltme gelebilir
Dikkat! Bitcoin'e sert düzeltme gelebilir
Bitcoin fiyatları gerilemeye devam ediyor
Bitcoin fiyatları gerilemeye devam ediyor
Bitcoin altı haftanın en düşük seviyelerine yaklaştı
Bitcoin altı haftanın en düşük seviyelerine yaklaştı
Kripto yatırım şirketinden tahmin: Bitcoin yıl sonunda bu rakama ulaşabilir!
Kripto yatırım şirketinden tahmin: Bitcoin yıl sonunda bu rakama ulaşabilir!
Bitcoin, son bir buçuk haftanın en düşük seviyesine indi
Bitcoin, son bir buçuk haftanın en düşük seviyesine indi