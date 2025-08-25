  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Büyük bankalardan Fed için faiz tahmini!
Takip Et

Büyük bankalardan Fed için faiz tahmini!

Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole'daki işgücü piyasası risklerine odaklanan açıklamalarının ardından büyük yatırım bankaları, Fed'in eylül ayında 25 baz puan faiz indirimi yapacağını öngördü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Büyük bankalardan Fed için faiz tahmini!
Takip Et

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının ardından yayınlanan notlarda, Barclays daha önce Eylül 2026 için öngördüğü faiz indirimini Eylül 2025'e çektiğini duyurdu. BNP Paribas ekonomistleri de "faizleri sabit tutma" beklentilerini tersine çevirdi ve eylül ve aralıkta olmak üzere iki indirim öngördü.

Macquarie ve Deutsche Bank da beklentilerini revize ederek, eylül ve aralık aylarında 25'er baz puanlık indirimler öngördü.

Morgan Stanley ve Bank of America ise, eylül ayı için indirim beklentisine henüz katılmıyor; ancak Morgan Stanley, işgücü ve enflasyon verilerinin yumuşamayı teyit etmesi durumunda indirim olasılığının arttığını belirtti.

Goldman Sachs ve JP Morgan, Eeylül ayında bir indirim beklentilerini yineleyerek, yumuşayan verilerin politikanın gevşetilmesini gerektirebileceği yönündeki genel piyasa görüşüne uyum sağladı.

CME FedWatch Tool'a göre piyasalar, eylül politikası toplantısında 25 baz puanlık indirim olasılığını yüzde 87 olarak fiyatlıyor. Bu oran, Powell'ın konuşması öncesinde yüzde 75 seviyesindeydi. Faiz kararlarını alan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), bir sonraki toplantısını 16-17 Eylül'de gerçekleştirecek.

Fitch, Hindistan'ın notunu ve durağan görünümünü onayladıFitch, Hindistan'ın notunu ve durağan görünümünü onayladıKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
Fitch, Hindistan'ın notunu ve durağan görünümünü onayladı
Fitch, Hindistan'ın notunu ve durağan görünümünü onayladı
İngiltere Merkez Bankası Başkanı'ndan 'büyüme' uyarısı
İngiltere Merkez Bankası Başkanı'ndan 'büyüme' uyarısı
ECB Başkanı: Avrupa işgücü piyasası şokları beklenmedik şekilde iyi atlattı
ECB Başkanı: Avrupa işgücü piyasası şokları beklenmedik şekilde iyi atlattı
Suriye’de yeni banknotlar kademeli olarak piyasaya çıkacak
Suriye’de yeni banknotlar kademeli olarak piyasaya çıkacak
Ünlü kozmetik devi zor günler geçiriyor! Resmi satış sürecini sonlandırdı
Ünlü kozmetik devi zor günler geçiriyor! Resmi satış sürecini sonlandırdı
Kakao fiyatlarının artışı çikolatayı lüks haline getirdi! En hızlı pahalanan ürün oldu
Kakao fiyatlarının artışı çikolatayı lüks haline getirdi! En hızlı pahalanan ürün oldu