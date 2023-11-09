Bitcoin, rüzgarı arkasına mı aldı?

Şenay ZEREN

Bitcoin fiyatı, bugünkü işlemlerde 37 bin doların üzerini test ederken, böylelikle Mayıs 2022 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Lider kripto para biriminin yükselmesinde, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Bitcoin ETF’i başlatacağına yönelik haber akışları etkili oldu.

Bitcoin'de spot ETF'nin kullanıma sunulmasını, dijital para biriminin daha fazla dağıtımına ve kabulüne yönelik önemli bir adım olarak görüyor. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi Blackrock ile VanEck, WisdomTree (WT.N), Fidelity, Bitwise ve Invesco, SEC'e Bitcoin spot ETF'si için başvurmuştu.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

En popüler kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) fiyatları, bugün en yüksek 37 bin 896 doları görürken, saat 17.21 itibarıyla yüzde 5,44 oranında yükselişle 37 bin 579 dolarda işlem gördü. Bitcoin son 7 günlük işlemlerde yüzde 8'e yakın değer kazanırken; piyasa değeri 735 milyar dolar oldu.

Bitcoin, Kasım 2021'de tarihi zirvesi olan 68 bin 990 dolara çıkarken; bu tarihten beri yaklaşık yüzde 47 değer kaybetti.

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) ise, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 1,87 oranında yükselişle 1932 dolarda hareket ediyor. ETH, gün içinde en yüksek 1935 doları görürken; böylelikle 2000 dolara dayandı. Ethereum, son 7 gün içinde yüzde 7'ye yakın yükseldi.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 4,35 oranında değer kazanarak 1,4 trilyon dolara yükseldi.

Bitcoin'de kısa vadede çok yükseliş beklemiyorum

Azat Bolcal - Bitci Borsa İş Geliştirme Direktörü

Bitcoin’deki yükselişin sebebi, son dönemlerde SEC’in spot Bitcoin ETF’lerinin onaylayacağına dair artan beklentiler, yine SEC’in son dönemlerde kripto sektörüne açtığı davaları kaybetmesi ve birçok ETF şirketinin spot ve vadeli Bitcoin ETF’e başvurması gibi etkenlerden kaynaklı yükseliş göstermiştir. Pozitif haberlerin üst üste gelmesi ve Fed’in faiz konusunda daha fazla artıramayacağı beklentiler gibi nedenlerden kaynaklı Bitcoin satın alınmalarda artışlar görüldü.

Dünya geneli likidite sıkışıklığı, artan faiz oranları, sıkı para politikaları gereği, Bitcoin fiyatı direnç bölgelerine yaklaşması ve küresel piyasalardaki artan riskler gibi etkenlerden kaynaklı kısa vadede çok yükseliş beklememekteyim. Kısa vadede, Bitcoin’in ülkelerin regülasyon getirmeyeceğine de ekleyebiliriz. Bitcoin uzun vadede, geçmişten bugüne daima yükseliş yaşamıştır. Dolayısıyla Bitcoin orta ve uzun vadede yeni ATH yapacağını düşünüyorum. Orta ve uzun vadede yeni regülasyonların geleceği, likidite bolluğu, ülkelerin genişletici para politikası ve dünya geneli düşüşte olacak olan faiz oranları gibi pozitif kaynaklar desteklemektedir.

Bitcoin’de 37 bin dolar seviyesi önemli

Alper Samet Yorak - Bitay Araştırma Departmanı Analisti

Bitcoin, ilk etapta 37 bin dolar bölgesinden ret alsa da oldukça güçlü gözüküyor. Bitcoin dominasyonu, dünkü güçlü yükseliş hareketi ile artarken; Ethereum başta olmak üzere altcoinlerde ciddi bir potansiyel gözüküyor. Bitcoin’in bu bölgelerde bir miktar daha durulması halinde altcoinlerde yeni bir yükseliş hareketi devreye girebilir. Özellikle Ethereum’da 2000 dolar seviyelerini kısa sürede görebileceğimizi düşünüyoruz.

Teknik olarak, güçlü bir trend bölgesini zorlayan Bitcoin için 36 bin 500 – 37 bin dolar arası direnç bölgesi konumunda. Şu an için oldukça güçlü fiyatlanan Bitcoin’in bu bölgeyi aşıp aşamayacağını bugün izleyeceğiz. Ek olarak yükselişin birincil sebebi olarak SEC’in Grayscale spot Bitcoin ETF’i başlatacağı söylentileri olarak yorumlanıyor. Şu sıralar piyasaya ciddi miktarda Tether (USDT) girişleri gözlemleniyor. Para girişleri haberin doğruluğunu nispeten doğrular nitelikte gözüküyor. Ancak kesin bir teyitten henüz söz edemiyoruz. Günlük hacimlerde 50 milyar dolar bölgesi tekrar aşıldı ve günlük yüzde 20’nin üzerinde yükseliş gözükmekte. Toplam piyasa değeri ise, 2022 Ekim ayından bu yana en yüksek değerde yer alıyor.

Bu gelişmelerle birlikte güçlü altcoinlerde pozitif seyir devam ederken sırasıyla KAN, CRO, CEEK, DAO ve BSV yüzde 30 ila yüzde 70 arasında yatırımcılarına kazandırarak günün öne çıkan kripto paraları oldular.