BlackRock CEO’sundan Bitcoin'in 700 bin dolara çıkabileceği tahmini!

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) BlackRock CEO'su Larry Fink, egemen varlık fonlarının Bitcoin'i 700 bin dolara taşıyabileceklerini öne sürdü.

Bloomberg'e verdiği bir röportajda Fink, büyük kurumsal yatırımcıların ekonomik ve siyasi istikrarsızlığa karşı bir koruma olarak Bitcoin'e yönelebileceğini belirtti.

Bazı varlık fonlarının portföylerinin yüzde 2 ila yüzde 5'i arasında değişen Bitcoin tahsislerini aktif olarak değerlendirdiğini kaydetti. "Herkes yüzde 2 veya yüzde 5'lik bir tahsisat benimserse, Bitcoin'i 700 bin dolarda görebilirsin" dedi.

Fink, devlet varlık fonlarının Bitcoin'i giderek artan bir şekilde yerel finansal riskleri azaltabilecek uluslararası bir varlık olarak gördüğünü belirtti. Para biriminin değer kaybetmesine ve ekonomik belirsizliğe ilişkin endişelerin Bitcoin'in kurumsal portföylerdeki rolüne ilişkin tartışmaları yönlendirdiğini vurguladı.