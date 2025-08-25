Ethereum tüm zamanların rekorunu kırdı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'in faiz indirimi sinyalleri, kripto para piyasasında risk iştahını artırırken Ethereum hafta sonunda tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak yeni haftada kar satışlarıyla birlikte fiyatlarda hafif geri çekilme görüldü.

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum, pazar günü 4 bin 954,81 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Sonrasında hafif değer kaybeden Ethereum, sabah saatlerinde 4 bin 733,76 dolar civarında işlem gördü. Bu yükseliş, 2021'den bu yana görülen ilk yeni zirve olarak dikkat çekti.

Bitcoin'de sert dalgalanma

Kripto piyasasının öncüsü Bitcoin ise hafta sonu daha dalgalı bir seyir izledi. Cuma günkü ralli sonrası kazançlarını silen Bitcoin, 110 bin 779,01 dolara kadar gerileyerek 10 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini test etti. Günün ilerleyen saatlerinde toparlanan Bitcoin, yaklaşık yüzde 0,23 artışla 113 bin 014,57 dolar seviyesine çıktı. Bitcoin, 13 Ağustos'ta 124 bin 496 dolar ile rekor kırmıştı.

Piyasada etki yaratan faktörler

Cnbc-e'nin derlediği habere göre, Powell'in açıklamalarının ardından kripto varlıklarda hızlı yükselişler görülmüş; Ethereum yüzde 15, Bitcoin ise yüzde 4 artış yaşamıştı. Ancak son günlerde dikkat çekici hareket, liderlik yarışında Ethereum'in öne çıkması oldu.