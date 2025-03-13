Kripto düzenlemesi Resmi Gazete'de: Kripto para borsaları listeleme komitesi kurmak zorunda...

Türk kripto para sektöründe uzun süredir beklenen ikincil düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı. İki ayrı tebliğden oluşan düzenlemeler, kripto para borsalarının kuruluş esasları ile çalışma usul ve esaslarını, ayrıca sermaye yeterlilik şartlarını belirliyor.

Kripto para borsaları listeleme komitesi kurmak zorunda kalacak

Yeni düzenlemeler kapsamında kripto para borsalarının, listeleme süreçlerini şeffaf bir şekilde yürütmeleri amacıyla en az üç üyeden oluşan bir listeleme komitesi kurmaları zorunlu hale getirildi. Bu komite, kripto varlıkların borsa listesine dahil edilmesi veya çıkarılması yönünde kararlar alacak. Ayrıca, listelenebilecek kripto paralar belirli kriterlere tabi olacak.

Asgari kuruluş sermayesi 150 milyon TL olarak belirlendi

Düzenlemeler, borsalar için asgari kuruluş sermayesini 150 milyon TL olarak belirlerken, saklama kuruluşları için bu rakam 500 milyon TL olarak belirlendi. Sermaye gereksinimleri, sektördeki güvenliği artırmayı ve yatırımcıları korumayı amaçlıyor.

Yeni düzenlemeyle neler değişecek?

* Platformlar üzerinden kripto paralar kaldıraçlı olarak alınıp satılamayacak.

* Müşterilerin kendi cüzdanları dışında saklamayı tercih ettikleri kripto varlıkların en az yüzde 95’i saklama kuruluşlarında tutulacak. Borsalar yalnızca yüzde 5’ini saklayabilecek.

* Platformlar, saklama dışında tuttukları müşteri varlıklarına ilişkin yüzde 3 oranında likit rezerv bulunduracak.

* Rezerv kanıtı denetimi yapılarak, saklanan kripto varlıkların gerçekten mevcut olup olmadığı düzenli olarak denetlenecek.

* Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, her yıl en az bir kez bilgi sistemleri bağımsız denetiminden geçecek.

* Şirketler bünyelerinde iç denetim, iç kontrol ve risk yönetim birimleri oluşturacak.

* Kripto varlık kayıplarını önlemek amacıyla "kurtarma planı" hazırlanacak ve belirli aralıklarla güncellenecek.

* Müşterilere, çerçeve sözleşme imzalamadan önce kripto varlıkların risklerini açıklayan bir risk bildirim formu sunulacak.

* Platformlar, müşteri nakit varlıklarını bankalarda tutmak zorunda olacak ve en az bir kripto varlık saklama kuruluşu ile sözleşme imzalayacak.