Kripto kralı Do Kwon tutuklandı

Kırmızı bültenle aranan "Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi ve Terraform Labs şirketinin kurucusu Güney Koreli Do Kwon'un Karadağ’da tutuklandığını bildirdi.

4 ay hapis yatacak

Geçen yıl TerraUSD ve Terra Luna dijital paraların 40 milyar dolarlık çöküşünün arkasındaki Güney Koreli kripto para girişimcisi Do Kwon, sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle Karadağ mahkemesi tarafından dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sağ kolu da aynı cezaya çarptırıldı

"Kripto para kralı" olarak tanınan Do Kwon'un sağ kolu olarak bilinen ve çöken şirketi Terraform Labs'ın mali işler müdürü Han Chang-joon da aynı suçlamayla dört ay hapis cezasına çarptırıldı. İkili mart ayında Balkan ülkesi Karadağ’ın başkenti Podgorica havaalanında Dubai'ye giden özel bir jete binmeye çalışırken tutuklanmıştı.

Hem ABD Hem de Güney Kore, "Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi Do Kwon ve şirketi Terraform Labs'ı "milyarlarca dolarlık kripto varlık menkul kıymetleri dolandırıcılığı planlamakla" suçluyor.

Ancak Karadağlı yetkililer Kwon'u iade etmeyi düşünmeden önce hakkındaki tüm işlemlerin tamamlanması gerektiğini belirtiyor.

Yatırımcılar, 40 milyar dolar kaybetti

Geçen yıl çöken TerraUSD ve Luna'ya yatırım yapanlar tahminen 40 milyar dolar kaybetti.

Kwon, ana vatanı Güney Kore'de de dolandırıcılık ve sermaye piyasası yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.

Güney Kore'de Aralık 2022'de Kwon için tutuklama emri çıkarılmıştı.