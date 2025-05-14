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Küresel ticaret endişeleriyle Bitcoin geriledi

Küresel ticarete ilişkin belirsizlikler Bitcoin fiyatını aşağı çekti.

Haber Merkezi
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Küresel ticaret endişeleriyle Bitcoin geriledi
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Küresel ticarete ilişkin belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle yatırımcılar temkinli davranırken Bitcoin düşüşe geçti.

ABD ve Çin, pazartesi günü 90 günlük bir ara vererek gümrük vergilerini düşürmeyi kabul etti. Edmond de Rothschild Asset Management'tan Nabil Milali'ye göre bu indirim geçici olmakla kalmıyor, aynı zamanda gümrük vergilerini hala yüksek seviyelerde tutuyor.

Diğer ticaret ortaklarıyla yapılan görüşmelerde ilerleme kaydediliyor gibi görünüyor, ancak “Washington ne olursa olsun tarifeleri sürdürmeye kararlı” diyor.

Bitcoin yüzde 1’in üzerinde düşüşle 103.300 dolar seviyelerine geriledi.

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