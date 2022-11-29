Özerman: Türkiye’de çok hızlı büyümeyi hedefliyoruz

Hindistan merkezli kripto para borsası, Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu, Afrika ve Asya ülkelerindeki çalışmalarının ardından Ekim ayında Türkiye faaliyetlerini başlattı. Türkiye’de hızlı büyümeyi hedeflediklerini aktaran BNS Türkiye Ülke Müdürü Serdar Özerman; “Türkiye’de bilinenin aksine, sadece kripto alıp satmanın dışında birçok farklı ürünü dünyaya sunan BNS, her ülkenin dinamiklerine özgü finansal araçları kullanıcılarla blockchain teknolojisi sayesinde buluşturmakta, bu sayede müşterilerinin finansal geleceklerini sağlıklı şekilde inşa etmelerine yardım etmekte. Türkiye, dünyanın en büyük 19’uncu ekonomisi ve dolayısıyla görmezden gelinemeyecek durumda. Ülkemiz, aynı zamanda kriptoyu güçlü bir şekilde benimsemiş bir ülke. Türkiye’de resmi olarak kurulmuş bir teknoloji şirketiyiz ve önemli bir kuruluş sermayesi ile piyasada yer alıyoruz. Globalde 100’den fazla çalışana sahibiz. Türkiye’deki istihdam politikamız çerçevesinde işe alımlara başladık ve çok hızlı büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

“En temel ihtiyaç düzenli ve sağlıklı gelir”

Türkiye’deki yatırımcılarının kripto paraya olan ilgisi, Türkiye’nin global borsaların radarına takılmasına sebep oldu. Yoğun ilgi ile oluşan talep de rekabeti beraberinde getirdi. İşe yatırımcı ve yatırım yapmak isteyen profilleri analiz etmek ile başladıklarını ifade eden Özerman, rakip borsalardan BNS’i ayıran özellikleri şu sözlerle ifade etti; “Türkiye’deki kripto yatırımcılarının aslında ne aradıklarını ve kripto dünyasına nasıl baktıklarını araştırdık. Şu anda en temel ihtiyaç düzenli ve sağlıklı gelir elde edebilecekleri bir ekosistem. Özellikle çalışırken piyasayı yoğun şekilde takip edemeyen profile, süreci kolaylaştıracak ürün ve servislerle gelmek istiyoruz. Farklı piyasalardaki fırsatları kullanıcılarımıza getirmek ve onlara bu konuda güvenilir bir hizmet sunmak birçok rakibimize oranla bize avantaj sağlıyor. Özellikle BNS’in sadece Türkiye değil, diğer pazarlarda da aktif olarak yer alması önemli. Bu çerçevede bu pazarlardaki finansal ihtiyaçları Türk yatırımcılar ile buluşturarak güvenilir ve sağlıklı kazanç sağlamayı hedefliyoruz”

“Sabit ödül getirisi ile stabilite sağlıyoruz”

Piyasa stabilite sağlayarak yatırımcıya Sabit Ödül Getirisi ile sağlıklı getiri sunmayı hedeflediklerini belirten Özerman; “Bazı borsalar şu anda karlılık sorunu yaşayarak küçülmeye giderken BNS Türkiye emin adımlarla büyümesini karlı bir şekilde sürdürmekte. Yakın geçmişte kripto satın almak aslında risk almak anlamına da geliyordu. Burada en önemli konu kriptonun hareketli bir piyasa olması. BNS, aslında bundan tamamen farklı olarak USDT temelli bir Sabit Ödül Getirisi ürünü sunmayı planlıyor ki USDT de aslında dolara endeksli bir kripto varlık. BNS Türkiye olarak en az 50 USDT ile giriş yapan herkese yıllık yüzde 7 dönüş sağlamayı teklif ediyoruz. Asıl güzel olan şey ise USDT varlığınızı belirli bir süre saklamanıza gerek yok, istediğiniz zaman USDT’inizi çekebilirsiniz. Müşterilerimize piyasa dalgalanmalarından etkilenmeden finansal varlıklarını koruyabilecekleri hatta büyütebilecekleri bir ortam yaratmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Blockchain evrimi içinde doğru yönlendirme yapmak istiyoruz”

Gerçek hayata dokunan işler yapmak istediklerinin altını çizen BNS Türkiye Ülke Müdürü Serdar Özerman; “BNS olarak kriptoyu kişiler ile gerçek hayat arasında kurulan bir araç olarak değerlendirip gelecekleri için sağlıklı bir finansal varlık yaratmalarına yardımcı olmak ve onları blockchain evrimi içinde doğru şekilde yönlendirmek istiyoruz”

BNS Türkiye’nin gelecek hedefleri:

“Türkiye’de ciddi anlamda yatırımlar yapmaya başladık ve yakın zaman içerisinde Türkiye’nin önde gelen bankaları ve birçok teknoloji girişimiyle ortak projeler gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Türkiye'de güçlü bir ortam oluşturmak, globalde de hacim ve kullanıcı sayısını zorlamaya devam etmek istiyoruz. Dünya çapında çok sayıda güçlü ürünümüz var ve bunları doğru bir takvimle Türkiye'ye getirmek istiyoruz”