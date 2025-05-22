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Trump’ın 'coin' yemeği 148 milyon dolar!

Trump meme coin yemeğiyle küresel kripto yatırımcılarından 148 milyon dolar çekti.

Haber Merkezi
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Trump’ın 'coin' yemeği 148 milyon dolar!
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Başkan Trump'ın meme coin'inin alıcıları bugün Washington'un hemen dışındaki Potomac Nehri manzaralı özel golf kulübünde özel bir akşam yemeği için dünyanın dört bir yanından bir araya geliyor.

Yemeğe katılacaklar arasında 18,5 milyon dolarlık cüzdanıyla yemek yarışmasında birinci olan ve aynı zamanda Trump ailesine yüz milyonlarca dolar kazandıran kripto platformu World Liberty Financial'ın kamuoyunca bilinen en büyük yatırımcısı ve danışmanı olan Çin doğumlu kripto girişimcisi Justin Sun da yer alıyor.

Kripto istihbarat firması Inca Digital'e göre, yatırımcılar, akşam yemeğinde yerlerini garantilemek için $TRUMP meme coin'e toplamda tahmini 148 milyon dolar harcadı. İlk 25 sahip için bu miktar 111 milyon dolardan fazla oldu.

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