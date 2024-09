Yatırımcılar yanıtladı! Bitcoin 6 haneye ne zaman ulaşacak?

Takip Et

Kasım ayındaki ABD başkanlık seçimlerini kimin kazandığından bağımsız olarak bitcoinihi uzun vadede gelişeceği savunuldu.

Swan Bitcoin’den Steven Lubka, “2025 yılına kadar altı haneli rakamlarda olacağımızı düşünüyor muyum? Neredeyse kesinlikle. Kim kazanırsa kazansın altı haneli rakamlarda olacağımızı düşünüyor muyum? Neredeyse kesinlikle” dedi.

Sektör ilerlemek ve gelişmek için mücadele edecek

Lubka, “Bitcoin her zaman daha çok ülkelerin, egemenlerin ve Amerika Birleşik Devletleri’nin mali ve parasal profiline dayanan bir yatırım olmuştur” diye ekledi.

Kripto ticaret platformu Crypto Valley Exchange’in kurucu ortağı James Davies, Kamala Harris’in başkanlığının bir şekilde bitcoin fiyatını sınırlayacağı ya da düşüreceği yönündeki korkuların abartılı olduğunu savundu. Davies, kripto girişimlerinin daha fazla zorlanabileceğini, ancak sektörün ilerlemek ve gelişmek için mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.

"Partizan olmayı göze alamayız"

Davies, “Bazı topluluklarımız yankı odaları haline geldi ve bir taraf ya da diğer taraf kazanırsa gökyüzünün düşeceğine ikna oldular. Gerçek şu ki, piyasa sağlam, ABD merkezli değil ve partizan bölünmenin her iki tarafındaki büyük olaylara olumsuz tepki vermedi. Bu, küresel bir emtianın fiyatı değil, ABD merkezli kullanıcılar için fırsatlar ve düzenlemelerle ilgili. Kripto, geleneksel finanstan ders almalı, her iki tarafa da lobi yapmalı, her iki tarafla da uyum sağlamalı ve seçimlerden bağımsız olarak başarılı olmalıdır. Büyük bir eko-sistem inşa etmek istiyorsak, partizan olmayı göze alamayız.” dedi.

401 Financial’ın kurucusu ve başkanı Tyrone Ross da, “Seçim sonuçlarının önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde Bitcoin’in nasıl performans göstereceği üzerinde çok az etkisi olacak. Hala ETF erişimi üzerinde çalışan çok sayıda firma var, faiz indirimleri geliyor ve merkezi saklama kuruluşlarında perakende ticareti en düşük seviyelerde. [Genç girişimler için kesinlikle daha zor olacak, ancak gelişmekte olan bir kurumsal sınıf, kaliteli varlık olarak, görevde kim olursa olsun kendini kanıtlamaya devam edecek.” diye konuştu.