İş sunumu yarışması ‘Battle of Minds’ başvuruları başladı

Her yıl üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara dünya sahnesinde yarışma fırsatı sunan ve BAT’nin 'Daha İyi Bir Gelecek' felsefesi ile gençlerin fikirlerini gerçeğe dönüştürmeyi amaçlayan Battle of Minds’a başvurular başladı. Küresel çapta parlak iş fikirlerini bulmaya, geliştirmeye ve desteklemeye odaklanan yarışma Battle of Minds, daha sürdürülebilir bir gelecek için projeler geliştiren gençleri arıyor.



1 Mayıs ile 30 Haziran tarihleri arasında başvuru yapılabilecek bu yılki yarışmasında katılımcılara teknoloji, biyoloji, enerji ve kapsayıcılık (Technology – Bio – Energy – Inclusion) olmak üzere dört kategoride iş fikirlerini dünyaya duyurma fırsatı sunulacak.

Projeler, 3 aşamada değerlendirilecek

Bu yıl 30 ülkeden katılımla gerçekleşecek yarışmaya, 18 yaş üzerinde, iş tecrübesi bulunmayan ve son 5 yıl içinde lisans eğitimini tamamlayan veya yüksek lisans yapan gençler katılabilecek. 2 ila

4 kişi arasında değişen ekiplerin başvurabileceği yarışmada, sürdürülebilirlik sorunlarından birini çözmeye yönelik projeler ‘yerel’, ‘bölgesel’ ve ‘küresel’ olmak üzere üç aşamada değerlendirilecek.

15 Eylül’de gerçekleşecek son değerlendirmenin ardından en iyi fikirlere sahip katılımcılara fikirlerini ve girişimlerini hayata geçirmeleri için 50 pound değerindeki finansmanın yanı sıra Avrupa ve Türkiye’nin En İyi İşverenleri arasında gösterilen BAT’da istihdam fırsatlarına kadar çeşitli ödüller sunulacak.

30 ülkeden katılım bekleniyor

Girişimcilere destek olmanın ve yeni kapılar açmanın BAT’nin iş kültürünün vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyleyen BAT Türkiye, TBNC Yetenek, Kültür & Kapsayıcılık Direktörü Güliz Dalaman Yakmacı, “Yeni beceriler ve yeni yetenekler gerektiren; olağanüstü yetenekleri geliştirmek için sürekli olarak yeni yollar keşfeden dönüştürücü bir yolculuktayız. Battle of Minds yarışması da işte bu vizyonla doğdu. Gençlerin parlak fikirlerini projelere dönüştürebilecekleri ortamları ve desteği sunabilmek bizim, hatta tüm iş dünyasının birincil sorumluluğu. Bu yıl tam 30 ülkeden katılımla gerçekleşecek yarışmamıza, tüm gençlerimizi bekliyoruz.” dedi.