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10 ilde dolandırıcılara "SİBERAĞ" operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli 10 ilde, "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik düzenlenen "SİBERAĞ" operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, sosyal medyadan sahte reklamlar aracılığıyla binlerce kişiyi dolandırdığı, hesaplarında ise 4,6 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Haber Merkezi
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10 ilde dolandırıcılara "SİBERAĞ" operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle reklam yaparak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen suç ağına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

684 banka ve kripto para hesabına ve 1 adet villaya el koyma kararı alındı

Şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden "kazanç fırsatı" sunan sahte reklamlar aracılığıyla binlerce kişiyi dolandırdığı, 2017-2024 yılları arasında banka ve kripto para hesaplarında toplam 4 milyar 657 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Şüphelilere ait 684 banka ve kripto para hesabına ve 1 adet villaya el koyma kararı alındı. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Trabzon ve Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ayrıca 684 banka ve kripto para hesabına, 35 milyon lira değerinde 1 villaya el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden 15'inin tutuklandığı, 4'ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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