17 yaşındaki Suriyeli Handan El Naif'in ölümüne ilişkin 3 tutuklama
Antalya Serik'te Suriyeli 17 yaşındaki Ahmet Handan El Naif'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi Cuma Pazarı mevkiinde önceki gün Suriyeli 17 yaşındaki Ahmet Handan El Naif, motosikletli R.Ö. (17), Y.Y. (15) ve İ.A. (17) isimli 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Naif'in ölümüne dair R.Ö., Y.Y. ve İ.Ö. gözaltına alınıp sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Naif'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri ardından ailesi tarafından akşam saatlerinde alınarak, Suriye'ye götürüldü.