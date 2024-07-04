  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 17 yaşındaki Suriyeli Handan El Naif'in ölümüne ilişkin 3 tutuklama
Takip Et

17 yaşındaki Suriyeli Handan El Naif'in ölümüne ilişkin 3 tutuklama

Antalya Serik'te Suriyeli 17 yaşındaki Ahmet Handan El Naif'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
17 yaşındaki Suriyeli Handan El Naif'in ölümüne ilişkin 3 tutuklama
Takip Et

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi Cuma Pazarı mevkiinde önceki gün Suriyeli 17 yaşındaki Ahmet Handan El Naif, motosikletli R.Ö. (17), Y.Y. (15) ve İ.A. (17) isimli 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Naif'in ölümüne dair R.Ö., Y.Y. ve İ.Ö. gözaltına alınıp sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Naif'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri ardından ailesi tarafından akşam saatlerinde alınarak, Suriye'ye götürüldü.

Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerini karara bağladıRekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerini karara bağladıŞirket Haberleri
Türkiye – Hollanda maçını yönetecek isim belli oldu!Türkiye – Hollanda maçını yönetecek isim belli oldu!Spor