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Sırrı Süreyya Önder ile ilgili iddialara DEM Parti'den açıklama

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisi devam ediyor. Önder ile ilgili ortaya atılan iddialara DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan sosyal medya hesabından cevap verdi.

Haber Merkezi
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Sırrı Süreyya Önder ile ilgili iddialara DEM Parti'den açıklama
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisi devam ediyor.

Hastaneden yapılan yeni açıklamada "Sırrı Süreyya Önder için başka bir kırılma noktasındayız. Hastamızın refleksleri azaldı. Hayati tehlikesi artarak devam ediyor" denildi.

DEM Parti'den iddialarla ilgili açıklama

Sırrı Süreyya Önder’in hayatını kaybettiğine dair iddialarla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili arkadaşımız, yoldaşımız Sırrı Süreyya Önder için umutlu bekleyişimiz sürüyor. Doktorların son açıklamaları dışındaki karanlık söylentilere itibar etmeyiniz. Şifa nöbetindeyiz; dualar, iyi dilekler ve temennilerle…

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