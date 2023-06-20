2023 yılı KPSS sınavı ne zaman?

2023 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri en çok merak edilen konular arasında. KPSS sınavlarına hazırlanan binlerce kişi, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimini merak ediyor. Bu yıl yapılacak Öğretmenlik Genel Yetenek, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavları için tarihler belli oldu.

2023 KPSS ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 sınav ve sonuç açıklama takvimini yayımladı.

Yayımlanan takvimin ardından, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihler açıklandı.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri sınavı 23 Temmuz'da yapılacak.

Alan Bilgisi 1. gün 29 Temmuz'da 2. gün 30 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta yapılacak.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkez (ÖSYM) tarafından KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.