2023 yılı Temmuz ayı yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu

Bedelli Askerlik Ücreti memur maaş artış oranlarının 6 ayda bir yenilenmesi ile düzenleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesinin yayınlanmasının ardından 6 aylık memur aylık katsayı oranı da belirleniyor. Katsayı üzerinden yapılan hesaplamayla bedelli askerlik ücreti ortaya çıkıyor.

2023 yılı Temmuz ayı güncel bedelli askerlik ücreti açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, bedelli askerlik tutarının memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122 bin 351 lira olmuştur. 17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır." dedi.

2023 yılında Temmuz-Aralık döneminde bedelli askerlikten faydalanmak isteyen bir kişi 122 bin 351 lira ödeyecek.

2023'ün Ocak-Haziran döneminde bedelli askerlik ücreti 104 bin 84 lira olarak hesaplanmıştı.