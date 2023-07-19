Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci YKS sınavlarının sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. YKS sınav sonuçları bugün mü açıklanacak?

Üniversitede okuma hayallerini gerçekleştirebilmek için YKS sonuçlarına göre puanlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, gözlerini ÖSYM'den gelecek olan sonuç duyurusuna çevirdi. Sonuçlar, ÖSYM sonuç açıklama ekranı sonuc.osym.gov.tr internet bağlantısı üzerinde açıklanacak.

YKS sonuçları için yüz binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi sürmeye devam ediyor. ÖSYM YKS sonuç ekranında 17-18 Haziran'da yapılan üç oturumun sonuçları belli olacak. Peki, 2023 YKS sınav sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?

2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 ÖSYM takvimiyle paylaşıldı. YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklanacak. Yoğunluktan dolayı ÖSYM'nin sonuçları bugün açabileceği belirtiliyor.

YKS sonuçları nasıl sorgulanacak?

Üniversite adayları, 2023 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

Tercihler ne zaman başlayacak?

YKS sınavlarından alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacak olan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemlerine başlayacak.

YKS tercihleri için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı fakat YKS tercihlerinin, sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından başlaması bekleniyor.