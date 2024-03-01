2024-YÖKDİL/1 sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/1 sınav değerlendirmesi nasıl yapılıyor?

2024-YÖKDİL/1 sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

25 Şubat tarihinde yapılan 2024-YÖKDİL/1 sınavı 15 Mart'ta açıklanacak, sonuçları ise açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Sonuçlara sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

Sınav değerlendirmesi nasıl yapılıyor?

Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.



Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.