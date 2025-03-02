  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 2025 Oscar ödülleri sahiplerini buluyor
Takip Et

2025 Oscar ödülleri sahiplerini buluyor

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar ödülleri, bu yıl 97. kez sahiplerini bulacak. Tören 2 Mart'ı 3 Mart'a bağlayan gece TSİ 03:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
2025 Oscar ödülleri sahiplerini buluyor
Takip Et

Bu yıl 97'ncisi düzenlenecek Oscar Ödülleri bu gece yapılacak törenle sahiplerini bulunuyor. 

Los Angeles'ta bulunan Dolby Theatre'daki tören 2 Mart'ı 3 Mart'a bağlayan gece TSİ 03:00'te başlayacak. Yıldız isimlerin kırmızı halıdaki yürüyüşleri ise TSİ 02:30'da gerçekleşecek.

Törenin sunuculuğunu ABD'li komedyen Conan O'Brien yapacak. 2025 Oscar Ödül Töreni bu yıl Türkiye'de Disney+ üzerinden canlı izlenebilecek.

Wicked, Emilia Pérez ve Brutalist bu yılın Oscar adayları arasında başı çekiyor.

Daha önce yapılması planlanan adaylık töreni Los Angeles'ta çıkan ve büyük bir yıkıma neden olan yangınlar nedeniyle ertelenmişti.

Bu yılın Oscar adayları şöyle:

En İyi Film

Anora
The Brutalist
A Complete Unknown
Conclave
Dune: Part Two
Emilia Pérez
I'm Still Here
Nickel Boys
The Substance
Wicked

En İyi Yönetmen

Sean Baker (Anora)
Brady Corbet (The Brutalist)
James Mangold (A Complete Unknown)
Jacques Audiard (Emilia Perez)
Coralie Fargeat (The Substance)

En İyi Kadın Oyuncu

Cynthia Erivo (Wicked)
Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)
Mickey Madison (Anora)
Demi Moore (Substance)
Fernanda Torres (I'm Still Here)

En İyi Erkek Oyuncu

Adrien Brody (The Brutalist)
Timothée Chalamet (A Complete Unknown)
Sebastian Stan (The Apprentice)
Ralph Fiennes (Conclave)
Colman Domingo (Sing Sing)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Kieran Culkin (A Real Pain)
Yura Borisov (Anora)
Guy Pearce (The Brutalist)
Edward Norton (A Complete Unknown)
Jeremy Strong (The Apprentice)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Monica Barbaro (A Complete Unknown)
Ariana Grande (Wicked)
Felicity Jones (The Brutalist)
Isabella Rossellini (Conclave)
Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

En İyi Sinematografi

The Brutalist
Dune: Part 2
Emilia Perez
Maria
Nosferatu

En İyi Film Kurgusu

Anora
The Brutalist
Conclave
Emilia Pérez
Wicked

En İyi Ses Kurgusu

A Complete Unknown
Dune: Part Two
Emilia Perez
Wicked
The Wild Robot

En İyi Görsel Efekt

Alien: Romulus
Better Man
Dune: Part Two
Kingdom of the Planet of the Apes
Wicked

En İyi Animasyon

Flow
Inside Out 2
Memoir of a Snail
Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Yabancı Dilde En İyi Film

I'm Still Here - Brezilya
The Girl With the Needle - Danimarka
Emilia Pérez - Fransa
The Seed of the Sacred Fig - Almanya
Flow - Letonya

En İyi Belgesel

Black Box Diaries
No Other Land
Porcelain War
Soundtrack to a Coup d'Etat
Sugarcane

En İyi Kısa Belgesel

Death by Numbers
I Am Ready, Warden
Incident
Instruments of a Beating Heart
The Only Girl in the Orchestra

En İyi Özgün Senaryo

Anora
The Brutalist
A Real Pain
September 5
The Substance

En İyi Uyarlama Senaryo

A Complete Unknown
Conclave
Emilia Perez
Nickel Boys
Sing Sing

En İyi Kısa Film

Anuja
A Lien
I'm Not a Robot
The Last Ranger
The Man Who Could Not Remain Silent

En İyi Özgün Müzik

The Brutalist
Conclave
Emilia Pérez
Wicked
The Wild Robot

En İyi Özgün Şarkı

El Mal - Emilia Pérez
Like A Bird - Sing Sing
The Journey - The Six Triple Eight
Mi Camino - Emilia Pérez
Never Too Late - Elton John: Never Too Late

En İyi Makyaj

A Different Man
Emilia Pérez
Nosferatu
The Substance
Wicked

En İyi Kostüm Tasarımı

A Complete Unknown (Arianne Phillips)
Conclave (Lisy Christl)
Gladiator II (Janty Yates and David Crossman)
Nosferatu (Linda Muir)
Wicked (Paul Tazewell)

En İyi Kısa Animasyon

Beautiful men
In the Shadow of the Cypress
Magic Candies
Wander to Wonder
Yuck!

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

The Brutalist
Conclace
Dune: Part Two
Nosferatu
Wicked

Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın ölümleri hakkında neler biliniyor?Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın ölümleri hakkında neler biliniyor?Gündem
2024’ün en çok kazanan oyuncuları belli oldu: Zirvedeki isim değişmedi2024’ün en çok kazanan oyuncuları belli oldu: Zirvedeki isim değişmediGündem

 

Gündem
Nöbetçi noterlerde 3 milyon 398 bin 68 işlem yapıldı!
Nöbetçi noterlerde 3 milyon 398 bin 68 işlem yapıldı!
Ramazanın ilk iki haftası havalar nasıl olacak? Meteoroloji Uzmanı tarih vererek açıkladı
Ramazanın ilk iki haftası havalar nasıl olacak? Meteoroloji Uzmanı tarih vererek açıkladı
İran'da ekonomi bakanı görevden alındı
İran'da ekonomi bakanı görevden alındı
Cristiano Ronaldo, La Liga'ya başkan olarak dönebilir
Cristiano Ronaldo, La Liga'ya başkan olarak dönebilir
Depremden sonra mağarada yaşamaya başlayan "Ambulans Ali" ikna edilerek konteyner kente yerleşti
Depremden sonra mağarada yaşamaya başlayan "Ambulans Ali" ikna edilerek konteyner kente yerleşti
Lefkoşa Büyükelçisi Ekrem Serim görevden alındı
Lefkoşa Büyükelçisi Ekrem Serim görevden alındı