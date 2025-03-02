2025 Oscar ödülleri sahiplerini buluyor
Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar ödülleri, bu yıl 97. kez sahiplerini bulacak. Tören 2 Mart'ı 3 Mart'a bağlayan gece TSİ 03:00'te başlayacak.
Bu yıl 97'ncisi düzenlenecek Oscar Ödülleri bu gece yapılacak törenle sahiplerini bulunuyor.
Los Angeles'ta bulunan Dolby Theatre'daki tören 2 Mart'ı 3 Mart'a bağlayan gece TSİ 03:00'te başlayacak. Yıldız isimlerin kırmızı halıdaki yürüyüşleri ise TSİ 02:30'da gerçekleşecek.
Törenin sunuculuğunu ABD'li komedyen Conan O'Brien yapacak. 2025 Oscar Ödül Töreni bu yıl Türkiye'de Disney+ üzerinden canlı izlenebilecek.
Wicked, Emilia Pérez ve Brutalist bu yılın Oscar adayları arasında başı çekiyor.
Daha önce yapılması planlanan adaylık töreni Los Angeles'ta çıkan ve büyük bir yıkıma neden olan yangınlar nedeniyle ertelenmişti.
Bu yılın Oscar adayları şöyle:
En İyi Film
Anora
The Brutalist
A Complete Unknown
Conclave
Dune: Part Two
Emilia Pérez
I'm Still Here
Nickel Boys
The Substance
Wicked
En İyi Yönetmen
Sean Baker (Anora)
Brady Corbet (The Brutalist)
James Mangold (A Complete Unknown)
Jacques Audiard (Emilia Perez)
Coralie Fargeat (The Substance)
En İyi Kadın Oyuncu
Cynthia Erivo (Wicked)
Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)
Mickey Madison (Anora)
Demi Moore (Substance)
Fernanda Torres (I'm Still Here)
En İyi Erkek Oyuncu
Adrien Brody (The Brutalist)
Timothée Chalamet (A Complete Unknown)
Sebastian Stan (The Apprentice)
Ralph Fiennes (Conclave)
Colman Domingo (Sing Sing)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Kieran Culkin (A Real Pain)
Yura Borisov (Anora)
Guy Pearce (The Brutalist)
Edward Norton (A Complete Unknown)
Jeremy Strong (The Apprentice)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Monica Barbaro (A Complete Unknown)
Ariana Grande (Wicked)
Felicity Jones (The Brutalist)
Isabella Rossellini (Conclave)
Zoe Saldaña (Emilia Pérez)
En İyi Sinematografi
The Brutalist
Dune: Part 2
Emilia Perez
Maria
Nosferatu
En İyi Film Kurgusu
Anora
The Brutalist
Conclave
Emilia Pérez
Wicked
En İyi Ses Kurgusu
A Complete Unknown
Dune: Part Two
Emilia Perez
Wicked
The Wild Robot
En İyi Görsel Efekt
Alien: Romulus
Better Man
Dune: Part Two
Kingdom of the Planet of the Apes
Wicked
En İyi Animasyon
Flow
Inside Out 2
Memoir of a Snail
Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
Yabancı Dilde En İyi Film
I'm Still Here - Brezilya
The Girl With the Needle - Danimarka
Emilia Pérez - Fransa
The Seed of the Sacred Fig - Almanya
Flow - Letonya
En İyi Belgesel
Black Box Diaries
No Other Land
Porcelain War
Soundtrack to a Coup d'Etat
Sugarcane
En İyi Kısa Belgesel
Death by Numbers
I Am Ready, Warden
Incident
Instruments of a Beating Heart
The Only Girl in the Orchestra
En İyi Özgün Senaryo
Anora
The Brutalist
A Real Pain
September 5
The Substance
En İyi Uyarlama Senaryo
A Complete Unknown
Conclave
Emilia Perez
Nickel Boys
Sing Sing
En İyi Kısa Film
Anuja
A Lien
I'm Not a Robot
The Last Ranger
The Man Who Could Not Remain Silent
En İyi Özgün Müzik
The Brutalist
Conclave
Emilia Pérez
Wicked
The Wild Robot
En İyi Özgün Şarkı
El Mal - Emilia Pérez
Like A Bird - Sing Sing
The Journey - The Six Triple Eight
Mi Camino - Emilia Pérez
Never Too Late - Elton John: Never Too Late
En İyi Makyaj
A Different Man
Emilia Pérez
Nosferatu
The Substance
Wicked
En İyi Kostüm Tasarımı
A Complete Unknown (Arianne Phillips)
Conclave (Lisy Christl)
Gladiator II (Janty Yates and David Crossman)
Nosferatu (Linda Muir)
Wicked (Paul Tazewell)
En İyi Kısa Animasyon
Beautiful men
In the Shadow of the Cypress
Magic Candies
Wander to Wonder
Yuck!
En İyi Prodüksiyon Tasarımı
The Brutalist
Conclace
Dune: Part Two
Nosferatu
Wicked