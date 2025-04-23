22 Nisan Dünya Günü’nde uyarı: 'Doğal zenginlikler telafisi olmayacak şekilde yok ediliyor'

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA

BM’nin Dünya Su Kalkınma Raporu verilerine göre 2030 yılına kadar her yıl 150 milyon insanın iklimle ilgili felaketler nedeniyle insani yardıma ihtiyaç duyacağına dikkat çeken Dr. Baran Bozoğlu, kuraklık veya fazla yağışların da bir çok ülkeyi savunmasız bıraktığının altını çizdi.

Hükümetin izlediği çevre politikasının, su kaynakları, madenler, kıyılarda tahribata yol açtığını ifade eden Baran Bozoğlu, bunun da Türkiye’nin doğal zenginliklerinin telafisi mümkün olmayacak şekilde yok edilmesine neden olduğunu bildirdi.

Dünyanın hiç olmadığı kadar büyük bir çevre ve iklim krizinin eşiğinde olduğunu belirten Bozoğlu, bunun boyutlarını kavramak ve sorunların kırılganlıklarına karşı koymak zorunda olunduğunu aktardı.

Türkiye’de sera gazı emisyonunun 368 milyon ton CO2 eşdeğeri seviyesinde olduğunu, atık sektörünün yıllık ortalama 16 milyon ton emisyon ürettiğini kaydeden Bozoğlu, “Bu veriler, artık zaman kaybetmeden acilen harekete geçmemiz gerektiğini bize emrediyor” dedi.

Türkiye’nin yürüttüğü faaliyetlerin durumu iyileştirmekten oldukça uzak olduğuna değinen Baran Bozoğlu, hükümetin çevre adına attığı adımların ormanları, su kaynaklarını, madenleri ranta açmak olduğunu vurguladı. Türkiye’nin doğal zenginliklerinin telafisi mümkün olmayacak şekilde yok edilmesinin, tabloyu her geçen gün daha da ağırlaştırdığına vurgu yapan Bozoğlu, plansız büyümenin de dereleri ve ovaları kuruttuğunu söyledi.

Atık yönetimi sektörlerinde çalışan sayısının 103 bine ulaşmasına rağmen işletme sayısında azalma gözlendiğini dile getiren Bozoğlu, “Bu alanlarda sürdürülebilir ve yeşil yatırımlar yaparak hem istihdamı destekleyebilir hem de çevremizi daha iyi koruyabiliriz” diye konuştu.

Son günlerde tekrar tartışılmaya başlanan Kanal İstanbul Projesi’nin İstanbul’un doğal yapısına zarar vereceğini kaydeden Baran Bozoğlu, İstanbul’un en önemli su kaynaklarından birisi olan Sazlıdere Barajı’nın etrafında TOKİ tarafından 24 bin konutluk inşaatın başlatılmasının kentte ve çevrede büyük tahribata yol açacağını belirtti.

Baran Botzoğlu, yetersiz olan çevre mevzuatlarının, yanlış yürütülen enerji ve su politikalarının kontrolsüz madencilik faaliyetlerinin karşısında durulması gerektiğine işaret etti.