Narin Güran davasında yeni gelişme: 'Nevzat Bahtiyar yoğun bakıma alındı'

Tutuklu sanıklardan amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Nevzat Bahtiyar yoğun bakımdaymış” ifadelerini kullanarak kamuoyunun dikkatini çekti.

Bu paylaşımın ardından gözler Nevzat Bahtiyar’ın sağlık durumuna çevrildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Adnan Ataş ise müvekkilinin Adana Suluca Cezaevi’nde tutulduğunu ve sağlık durumunun şu anda iyi olduğunu belirtti. Avukat Ataş, herhangi bir hayati riskin bulunmadığını, müvekkilinin tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

Nevzat Bahtiyar cinayeti itiraf etmişti

Nevzat Bahtiyar, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere yatağında bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada kilit isim olarak yer alıyor. Bahtiyar, küçük kızın cansız bedenini olay yerine taşıdığını itiraf etmişti.

Bu itirafın ardından tutuklanan Bahtiyar, soruşturmanın merkezindeki isimlerden biri haline geldi.

Dava 25 Nisan'da devam edecek

Narin Güran cinayetine ilişkin aralarında 6 tutuklu sanığın da bulunduğu toplam 15 kişinin yargılandığı davada süreç devam ediyor.

Kamuoyunun yakından takip ettiği davanın bir sonraki duruşması 25 Nisan’da görülecek.