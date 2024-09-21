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23 Elazığ FK'nin takım otobüsünde yangın

TFF 3. Lig ekibi 23 Elazığ FK'nin takım otobüsü motor bölümünde çıkan yangında hasar gördü.

Haber Merkezi
AA
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23 Elazığ FK'nin takım otobüsünde yangın
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden 23 Elazığ FK oyuncuları ve teknik ekibini taşıyan otobüsün Kula ilçesinden geçerken motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Yarın yapılacak Karşıyaka maçı için İzmir'e giden 23 FE 233 plakalı takım otobüsünün motor bölümünden, Kula Sanayi Kavşağı'nda duman yükseldi.

Futbolcular ve teknik ekibin tahliye ettiği otobüsün arka bölümüne yayılan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Otobüste maddi hasar meydana gelirken tahliye edilen 34 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

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