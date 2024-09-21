Fenerbahçe - Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı
Bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Onur Özütoprak oldu.
İHA
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray bu akşam saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Zorlu derbide Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.
Sarı-lacivertliler ile sarı-kırmızılılar arasındaki mücadelenin VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak. Volkan Ahmet Narinç ise AVAR'da eşlik edecek.
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