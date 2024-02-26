25 Şubat 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 25 Şubat pazar Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans oyunu sevenlerin merakla beklediği, 25 Şubat Şans Topu çekilişi 20:00'de gerçekleşti. Çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü Noter heyeti huzurunda Şans topu çekilişleri yapılıyor. İşte 25 Şubat 2024 Şans Topu çekilişi sonuçları…

25 Şubat 2024 Şans Topu sonuçları

Çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından Noter heyeti huzurunda saat 20.00’de gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. 25 Şubat pazar günü gerçekleşen canlı çekilişi sonrası Şans Topu sonuçları belli oldu ve çekilişte 5+1 bilen 2 kişi tam 3.182.070,45 TL büyük ikramiyeyi kazandı. 5 bilen 10 kişi de 11.634,35 TL'nin sahibi oldu. Çekilişi kazandıran numaralar:

8 – 13 – 15 – 19 – 24 + 14

Kazanan kategoriler

Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı

5+1 2 3.182.070,45 ₺

5 10 11.634,35 ₺

4+1 95 1.224,65 ₺

4 1.494 97,30 ₺

3+1 2.848 61,25 ₺

3 40.141 17,35 ₺

2+1 26.225 24,40 ₺

1+1 84.947 11,95 ₺

0+1 83.730 12,15 ₺