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3 gün önce kaybolmuştu! 17 yaşındaki İnci'den acı haber geldi

İstanbul Küçükçekmece'de Menekşe Deresi’nde bulunan cesedin, 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki İnci Başaran’a ait olduğu belirlendi.

Haber Merkezi
İHA
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3 gün önce kaybolmuştu! 17 yaşındaki İnci'den acı haber geldi
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Denize açılan balıkçılar Menekşe Deresi'nin içinde bir ceset buldu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen dalgıç polisler, cesedi sudan çıkararak inceleme yaptı. İncelemede cesedin yaklaşık 3 gündür suda olduğu belirlendi. 

İncelemenin ardından üzerinde kimlik çıkmayan cesedin 3 gün önce kaybolan çocuğa ait olduğu üzerinde duruldu. Adli Tıp Kurumu'na çağrılan İnci Başaran'ın ailesi, cesedi teşhis etti. 

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