3 gün önce kaybolmuştu! 17 yaşındaki İnci'den acı haber geldi
İstanbul Küçükçekmece'de Menekşe Deresi’nde bulunan cesedin, 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki İnci Başaran’a ait olduğu belirlendi.
Denize açılan balıkçılar Menekşe Deresi'nin içinde bir ceset buldu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen dalgıç polisler, cesedi sudan çıkararak inceleme yaptı. İncelemede cesedin yaklaşık 3 gündür suda olduğu belirlendi.
İncelemenin ardından üzerinde kimlik çıkmayan cesedin 3 gün önce kaybolan çocuğa ait olduğu üzerinde duruldu. Adli Tıp Kurumu'na çağrılan İnci Başaran'ın ailesi, cesedi teşhis etti.