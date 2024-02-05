35 bin sağlık personeli alımında branş dağılımı nasıl olacak? Başvurular ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir Şehir Hastanesi açılışında kamuya sağlık personeli alımı müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında; "Sağlık dedik, şehirlerimizin tamamını binalarıyla, donanımıyla, teçhizatıyla, ambulansıyla en modern sağlık hizmetlerine kavuşturduk. İzmir'de olduğu gibi pek çok yerde faaliyete geçen şehir hastaneleriyle sağlık hizmetlerini dünya standartlarının üstünde bir seviyeye taşıdık. Yaklaşık 310 bini doktor olmak üzere 1,5 milyona yakın sağlık çalışanıyla bu alandaki insan kaynağımızı güçlendirdik. Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz. Ülke genelinde 2,5 milyon kişiye evde sağlık hizmeti vererek hizmeti insanımızın ayağına götürdük.’’ İfadeleri yer aldı.

Sağlık personeli alımında branş dağılımı nasıl olacak?

Kamuya alınacak 35 bin sağlık personelinden 15 bini hemşire olacak. Ancak diğer branş dağılımı henüz belli olmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden sağlık alanında yapılacak 35 bin atama ile ilgili paylaşım da bulundu. Bakan Koca yaptığı paylaşımda "35.000 Kişi. Cumhurbaşkanımız beklenen haberi verdi. Sağlık Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15.000’i hemşire, 8.000’i sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35.000 yeni çalışma arkadaşı geliyor." dedi.

Sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuru işlemleri henüz başlamadı. Sağlık personel alımı için ÖSYM'ye kılavuz detaylarını göndermesiyle birlikte alım süreci başlayacak. Adaylar, KPSS puanına göre tercihte bulunarak sağlık kurumlarına yerleşmeyi bekleyecekler. Kılavuzun Şubat ayının ilk haftası itibariyle ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.