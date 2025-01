6 bin 615 taksiye kamera ve panik butonu geliyor! İmzalar atıldı, ücretsiz takılacak

Takip Et

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Şoförler Odası arasında Antalya’da hizmet veren 6 bin 615 taksiye ücretsiz kamera güvenlik sistemi ve panik butonu takılması konusunda protokol imzalandı. Proje kapsamında, Antalya merkezde 3 bin 750, ilçelerde ise 2 bin 886 araca kamera sistemi ve panik butonu takılması hedefleniyor.

Kamera sistemi ve buton devreye alınıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, projeye ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Projede şu ana kadar yaklaşık 300 araca takip sistemi takıldığını söyleyen Şoförler Odası Başkanı Alkan, "Kamera sistemi ve butonun 40-50 dakikalık bir takma süresi oluyor. Önümüzdeki haftadan itibaren teknik ekibimizi çoğaltarak, günlük 50-70 araca nasıl takılır onu belirleyip, 1 Mart'a kadar Antalya merkezde 3 bin 750, ilçelerde ise 2 bin 886 araca takılması hedefimiz" dedi.

"Şoför, arkasında devlet sırrı konuşulan kişidir"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de 27 milyon misafiri ağırlayan Antalya'nın en önemli turizm elçilerinden birinin de taksi şoförleri olduğunu belirterek, "Kentimize gelen misafirleri genellikle ilk olarak şoför esnafımız karşılar, ilk onlarla tanışılır, kent hakkında bilgileri, ilk izlenimleri şoför esnafımızdan alırlar. Vatandaşlarımız da aynı şekilde hiçbir tereddüt duymadan, günün her saatinde gideceği yere güvenle ulaşmak ister. Aslında beklentiler taşıyan ve taşınan için de aynıdır, güvenli ve huzurlu bir ulaşım. Ben her zaman taşıyanın da taşınanın da memnun olacağı bir kent sözü vermiştim. Bu konuda hem Büyükşehir Belediye Başkanı hem de şoförlük mesleğini de icra etmiş biri olarak 6 yıldır taksici esnafımızın da halkımızın da haklarını korudum. Taksiciye ve ulaşım esnafına olan güvenimi 'Şoför, arkasında devlet sırrı konuşulan kişidir' diyerek her daim ifade ettim" diye konuştu.

"Yolcuların güvenliği için uzun süredir titizlikle çalışıyoruz"

Türkiye’de son dönemde toplumsal şiddetin arttığına dikkat çeken Başkan Böcek, "Geldiğimiz süreçte, kadınlara, hayvanlara, çocuklara hatta yenidoğan bebeklere uygulanan ve maalesef her geçen gün artan toplumsal şiddet zaman zaman taksicilerimize de sıçramıştır. Evine ekmek götürmek derdinde olan taksici emekçimizin maruz kaldığı şiddet ve cinayetler bizi ve toplumu derinden yaralamaktadır. Taksi şoförleri ve yolcuların güvenliği için alınacak tedbirlerin arttırılması noktasında uzun süredir titizlikle çalışıyoruz. Yaptığımız araştırmalar ve teknik çalışmalar neticesinde, Türkiye’de birçok projede öncülük yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yine bir ilke imza atıyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ücretsiz kamera ve panik butonunu takan ilk belediyeyiz"

Başkan Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nden alınan kararla bu protokolün imzaladığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Bir taraftan Antalya’da bulunan taksici kardeşlerimizin can güvenliği için bir taraftan da taşıdığı yolcularımız için kamera güvenlik sistemi ve panik butonlarının kurulumunu ücretsiz olarak yaparak, esnafımıza destek olacağız. Türkiye’de Antalya Şoförler Odası ile işbirliği içerisinde ücretsiz olarak kamera ve panik butonunu takan ilk belediyeyiz. Antalya Şoförler Odası ile yaptığımız işbirliği protokolü kapsamında, İçişleri Bakanlığımızın konuyla ilgili genelgesini de esas alarak kentimizde faaliyet gösteren toplam 6 bin 615 taksimize panik butonlu araç takip ve kamera sistemi cihazlarının ücretsiz olarak takılmasını sağlıyoruz. Proje sayesinde izleme merkezinde, duraklarda şoförler odasında ve elektronik ortamda taksiler takip edilebilecek. Bu konuda Şoförler Odası Başkanımız Mehmet Ali Alkan’a ve yönetim kuruluna teşekkür diyorum. Şoför dostu Muhittin Böcek olarak da taksici kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum."