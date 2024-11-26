  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 7 kişiyi feci şekilde katletmişti! Bahtiyar Aladağ'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Takip Et

7 kişiyi feci şekilde katletmişti! Bahtiyar Aladağ'ın son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da aile katliamı yapıp sonrada intihar eden katilin Büyükçekmece'de, katliam yaptığı binadaki giriş ve çıkış görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
7 kişiyi feci şekilde katletmişti! Bahtiyar Aladağ'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Takip Et

İstanbul'da dün karısı, çocuğu, annesi, babası ve kayınvalidesi dahil toplam 8 kişiyi öldüren 2 kişiyi de ağır yaralayan Bahtiyar Aladağ'ın (33) cinayetleri işlediği Büyükçekmece'deki binaya giriş ve çıkış görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarına yansıdı

Katilin araçla gelip, kapüşonlu montla eve girdiği görüldü. Şahsın bir süre sonra binadan çıktığı ve araçla uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kutluk: Arap ülkeleriyle iş yapmak için yerleşmiş anlayışı gözden geçirinKutluk: Arap ülkeleriyle iş yapmak için yerleşmiş anlayışı gözden geçirinEkonomi

 

Google Maps bitmemiş köprüye yönlendirdi: 3 kişi 'ölüm tuzağı'nda can verdiGoogle Maps bitmemiş köprüye yönlendirdi: 3 kişi 'ölüm tuzağı'nda can verdiDünya

 

Gündem
MHP lideri Bahçeli: DEM ve Öcalan yüzyüze görüşsün
Bahçeli: DEM ve Öcalan yüzyüze görüşsün
Almanya'da yabancı iş gücüne ihtiyaç artıyor: Yılda 288 bin kişiye ihtiyaç var
Almanya'da yabancı iş gücüne ihtiyaç artıyor: Yılda 288 bin kişiye ihtiyaç var
Sivas'ta 645 köy yolu ulaşıma kapandı
Sivas'ta 645 köy yolu ulaşıma kapandı
SON DAKİKA... Eski manken Deniz Akkaya'ya gözaltı kararı
Eski manken Deniz Akkaya'ya gözaltı kararı
FETÖ yöneticilerden Naci Tosun'un oğlu Seyfullah Tosun yakalandı
FETÖ yöneticilerden Naci Tosun'un oğlu Seyfullah Tosun yakalandı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı