ABD'li dev şirket Diyarbakır Havzası'ndaki petrol miktarını açıkladı!

ABD'li petrol üreticisi Continental Resources, Türkiye'nin güneydoğusundaki Diyarbakır Havzası'nda 6,1 milyar varil kaya petrolü rezervi bulunduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, "6,1 milyar varil rezerv büyük bir rakam" dedi.

"Türkiye, Kongo, Gabon ve İngiltere gibi üreticilerin üzerinde rezerv taşıyacak"

Doğrulanması halinde, söz konusu rezervler Türkiye'yi Kongo ve Gabon gibi bazı OPEC üyelerinin ve İngiltere gibi diğer büyük üreticilerin üzerine taşıyacak.

Continental Resources ve Türkiye'nin milli petrol şirketi TPAO, havzadaki kaya gazı sahalarını geliştirmek için mart ayında ortak girişim anlaşması imzalamıştı.

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye'nin mevcut yıllık (ham) petrol ithalatı 365 milyon varildir. Dolayısıyla 6,1 milyar varil rezerv büyük bir rakam" dedi.

Bakan daha önce mart anlaşmasını Türkiye'nin kaya gazı ve petrol keşiflerini önemli bir gelişme olarak gördüğü "yeni bir dönem" olarak duyurmuştu.

Bayraktar, Türkiye'nin kuzeybatı Trakya bölgesinden kaya gazı üretmeyi hedeflediğini söyleyerek, "Ülkemizin farklı bölgelerindeki tespit ettiğimiz petrol ve gaz oyunun kurallarını değiştirebilir" dedi.

Kongo, 2025 itibarıyla ne kadar petrol üretiyor?

2025 yılı itibarıyla Kongo Cumhuriyeti'nin ham petrol üretimi günlük yaklaşık 270 bin varil seviyesinde. Trading Economics'in verilerine göre Nisan 2025'deki üretim mart ayındaki 263 bin varilden artış göstererek bu seviyeye ulaşmış durumda.

Kongo hükümetinin petrol üretimini artırmak amacıyla 2025 yılında yeni bir lisanslama turu başlatmayı planlanladığı biliniyor. Bu strateji, üretimi 274 bin varil/gün seviyesinden 2027 yılına kadar 500 bin varil/gün'e çıkarmayı hedeflemekte.

Ancak, bu üretim artışı planları çevresel endişeleri de beraberinde getiriyor. Özellikle Conkouati-Douli Ulusal Parkı gibi koruma altındaki bölgelerde sondaj faaliyetlerinin planlanması, çevre aktivistleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından eleştiriliyor.

Gabon, 2025 itibarıyla ne kadar petrol üretiyor?

2025 yılı itibarıyla Gabon'un ham petrol üretimi, günlük yaklaşık 222 bin varil seviyesinde. Trading Economics'in verilerine göre bu rakam, Ocak 2025'teki 236 bin varil/gün üretim seviyesinden hafif bir düşüşü temsil etmekte.

Gabon, 1997 yılında günlük 370 bin varil ile zirveye ulaşan petrol üretiminden bu yana, yaşlanan sahalar ve sınırlı yeni yatırımlar nedeniyle üretiminde düşüş yaşamaya devam ediyor.

Ülkenin en büyük üreticilerinden biri olan TotalEnergies EP Gabon, 2025'in ilk çeyreğinde günlük ortalama 16 bin 700 varil üretti. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 3’lük bir düşüşe işaret ediyor.

Panoro Energy ise Gabon açıklarındaki Dussafu bloğunda önemli bir keşif yaparak Bourdon sahasında yaklaşık 56 milyon varil petrol rezervi tespit etmiş. Bu keşfin, şirketin 2025 yılı sermaye harcamalarını artırmasına neden olduğu biliniyor.

Gabon hükümeti, 2025 yılına kadar petrol üretimini 500 bin varil/gün seviyesine çıkarmayı hedeflemişti.

İngiltere, 2025 itibarıyla ne kadar petrol üretiyor?

2025 yılı itibarıyla İngiltere'nin ham petrol üretimi, günlük ortalama 530 bin varil seviyesinde.

Bu rakam, 2024'teki 560 bin varil/gün üretim seviyesine göre düşüş göstermekte. Üretimdeki bu azalmanın Kuzey Denizi'ndeki olgunlaşan sahaların doğal tükenmesi ve yeni yatırımların sınırlı olması gibi faktörlerden kaynaklandığı biliniyor.

Toplam petrol ve sıvı yakıt üretimi ise 2025 yılında günlük ortalama 750 bin varil olarak tahmin edilmekte. Bu rakam, ham petrolün yanı sıra doğal gaz sıvıları ve diğer sıvı yakıtları da içeriyor.