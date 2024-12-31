ABD'li otomobil devi Ford, X hesabının hacklendiğini açıkladı
ABD'li otomobil üreticisi Ford X hesabının hacklendiğini duyurdu. İsrail karşıtı mesajlar paylaşılan hesapla ilgili yapılan açıklamada "Ford ve X, bu ihlali araştırıyor" denildi.
ABD'li otomobil üreticisi Ford, Filistin'i destekleyen İsrail karşıtı paylaşımlar yapılan X hesabının hacklendiğini duyurdu.
Ford İsrail karşıtı mesajlar paylaşmıştı
Şirket, X'ten yaptığı açıklamada, İsrail karşıtı mesajlar paylaşılan hesabının "kısa süreliğine hacklendiğini" bildirdi.
Ford ve X ihlali araştırıyor
Söz konusu paylaşımların "şirketin görüşlerini temsil etmediği" vurgulanan açıklamada, "Ford ve X, bu ihlali araştırıyor" denildi.
Hesabın ele geçirildiği iddia edilerek, söz konusu paylaşımlar kısa süre içinde silinmişti.