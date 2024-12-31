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ABD'li otomobil devi Ford, X hesabının hacklendiğini açıkladı

ABD'li otomobil üreticisi Ford X hesabının hacklendiğini duyurdu. İsrail karşıtı mesajlar paylaşılan hesapla ilgili yapılan açıklamada "Ford ve X, bu ihlali araştırıyor" denildi.

Haber Merkezi
AA
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ABD'li otomobil devi Ford, X hesabının hacklendiğini açıkladı
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ABD'li otomobil üreticisi Ford, Filistin'i destekleyen İsrail karşıtı paylaşımlar yapılan X hesabının hacklendiğini duyurdu. 

Ford İsrail karşıtı mesajlar paylaşmıştı

Şirket, X'ten yaptığı açıklamada, İsrail karşıtı mesajlar paylaşılan hesabının "kısa süreliğine hacklendiğini" bildirdi.

Ford ve X ihlali araştırıyor

Söz konusu paylaşımların "şirketin görüşlerini temsil etmediği" vurgulanan açıklamada, "Ford ve X, bu ihlali araştırıyor" denildi.

Hesabın ele geçirildiği iddia edilerek, söz konusu paylaşımlar kısa süre içinde silinmişti.

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