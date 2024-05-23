ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten kararı

İstanbul Eyüpsultan'daki orman yolunda 1 Mart Cuma gecesi yaşanan ölümü kaza ve sonrasında ehliyetsiz sürücü T.C.’nin (17) annesi yazar Eylem Koç tarafından önce Mısır’a ardından da Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) kaçırılmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Mart'ta anne ve oğlu için kırmızı bülten çıkarılması talebi hazırlayarak Adalet Bakanlığı'na göndermişti.

Bu talep kabul edilerek yazar Eylem Tok ve oğlu T.C. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Ne olmuştu?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C.'nin, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gittiği, 04.30 sıralarında da annesiyle Mısır'a uçtuğu tespit edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan T.C. ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmıştı.