“Acı reçeteyi vatandaşa çıkaran anlayışta değişim görmedik”

CHP’li Yalçın Karatepe, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmelerinde, asgari ücrete ara zam, emekli aylıklarına ciddi artış, tarımsal desteklerinin artırılması ve vergide adaletsizliğin giderilmesi başlıklarındaki dört ana talep ilettiklerini belirterek, “Görüşme sonunda acı reçeteyi vatandaşa çıkaran anlayışta bir değişim iradesi olmadığını maalesef gördük” yorumunu yaptı.

Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile makamında görüştü. Hazine ve Maliye Bakanlığındaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Yaklaşık 4,5 saat süren görüşmenin ardından Bakan Şimşek, Karatepe’yi aracına kadar uğurladı. Görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Karatepe, soruları yanıtladı.

“İktidarın milletin yaşadığı ekonomik yıkımdaki sorumluluğuna ortak olacak değiliz. İktidarın bundan sonra yapacaklarına kredi açacak da değiliz. Biz temsil ettiğimiz kitlelerin haklarını savunmak, toplumun acil sorunlarını bizzat muhatabına iletmek ve bedeli ödeyenin vatandaş olmaması için bu görüşmeyi gerçekleştirdik. Yapıcı muhalefet anlayışıyla daha önce kamuoyuna açık olarak söylediğimiz şeyleri paylaştık” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e asgari ücret ve emekli aylıklarında artış, tarımsal destekler, vergi adaletsizliğinin giderilmesi başlıklarında 4 ana taleple gittiklerini ancak 4 saatlik görüşme sonucunda acı reçeteyi vatandaşa çıkaran anlayışta bir değişik iradesi görmediklerini belirtti.

Enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde asgari ücrete yılın ikinci yarısında zam yapılmamasının kabul edilebilir bir durum olmadığını ifade eden Karatepe, “Bu artışın yapılmasının bir zorunluluk olduğunu Sayın Bakana ilettik” dedi. Aynı şekilde emekli aylıklarında da artışın zorunlu olduğunu Bakan Şimşek’e ilettiklerini anlatan Karatepe, gündeme getirdikleri diğer bir konunun ise vergide adaletin sağlanması olduğunu vatandaşın ekonomik gücüne göre vergi ödemesi gerektiğini ifade ettiklerini belirtti.

Uzlaşmalar kamuoyuna açıklansın

Karatepe, TÜİK’in açıkladığı veriler ilgili eleştirilerin ortadan kalkması için bağımsız bir danışma kurulu oluşturulması önerdiklerini de söyledi. Kamu özel işbirliği (KÖİ) projeleri ile ilgili maliyetlerin kabul edilmez olduğunu, herhangi bir adım atılmadığını anlattıklarını kaydeden Karatepe, şirketlerin ne kadar vergi borcunun silindiğini, uzlaşmaların ne olduğunu kamuoyuna açıklamalarını istediklerini anlattı.

Yurtdışı çıkış harcına somut yanıt alamadık

Görüşmeye ilişkin gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Karatepe, vergi taslağında yer alan düzenlemelere ilişkin soru üzerine “Yurt dışı harcının alınmaması gerektiğini söyledik ama somut bir yanıt alamadık. Anladığım kadarıyla tasarıyla ilgili çalışmayı henüz tamamlamamış“ yanıtı verdi. Gübre ve yemdeki KDV istisnasının kaldırılacağına dair iddiaları da gündeme getirdiğini kaydeden Karatepe, “Taslak Meclise gelince son durumu göreceğiz” diye konuştu. Karatepe, asgari ücrete ara zam ve emekli aylıklarında refah payı şeklinde bir artışın yapılması konusunda bir izlenim edinmediğini söyledi.