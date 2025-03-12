Acun Ilıcalı'dan 'İmamoğlu' iddialarına sert yanıt: Konuşmuşluğum yok

Acun Ilıcalı, şirketinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 400 milyon liralık ihale aldığı iddialarına sert tepki gösterdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Ilıcalı, "Sayın İmamoğlu ile hayatımda bir dakika bile oturup konuşmadım. Ayrıca AK Parti’ye oy verdiğimi açıkça ifade ettim" diyerek iddiaları yalanladı.

400 milyonluk iş yaptı iddiasına yanıt

Katıldığı TV100 yayınında Ersin Düzen'in sorularını yanıtlayan Ilıcalı, bir süredir iktidara yakın basın organları üzerinden kendisine yöneltilen "İBB ile 400 milyon liralık iş yaptı" iddiasına da yanıt verdi.

Ilıcalı, kendisine ait olduğu öne sürülen Londra merkezli 'Creative Media' isimli şirketin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Medya AŞ ile 400 milyon liraya yakın ihale gerçekleştirdiği iddialarını net bir dille yalanladı.

"Konuşmuşluğum yok"

İddialara tepki gösteren Ilıcalı, "Sayın İmamoğlu ile ticari ilişkim varmış. Sayın İmamoğlu ile hayatımda 1 dakika oturup konuşmuşluğum yok. AK Parti'ye oy verdiğimi açıkladım diye yıllarca bana taş attınız. Sordular ve Ak Parti'ye oy verdiğimi söyledim.

Şimdi İmamoğlu ile ilişkim olduğu iddia ediliyor. 1 dakika oturmuşluğumuz yok. Her gün iftira. Yönetici olduğum günden beri sürekli bana iftira atılıyor." ifadelerini kullandı.