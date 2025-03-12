  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Acun Ilıcalı'dan 'İmamoğlu' iddialarına sert yanıt: Konuşmuşluğum yok
Takip Et

Acun Ilıcalı'dan 'İmamoğlu' iddialarına sert yanıt: Konuşmuşluğum yok

Acun Ilıcalı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 400 milyon liralık ihale aldığı yönündeki iddialara sert tepki gösterdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile herhangi bir ticari bağının olmadığını belirten Ilıcalı, "Kendisiyle hayatımda bir dakika bile oturup konuşmadım" diyerek iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Acun Ilıcalı'dan 'İmamoğlu' iddialarına sert yanıt: Konuşmuşluğum yok
Takip Et

Acun Ilıcalı, şirketinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 400 milyon liralık ihale aldığı iddialarına sert tepki gösterdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Ilıcalı, "Sayın İmamoğlu ile hayatımda bir dakika bile oturup konuşmadım. Ayrıca AK Parti’ye oy verdiğimi açıkça ifade ettim" diyerek iddiaları yalanladı.

400 milyonluk iş yaptı iddiasına yanıt

Katıldığı TV100 yayınında Ersin Düzen'in sorularını yanıtlayan Ilıcalı, bir süredir iktidara yakın basın organları üzerinden kendisine yöneltilen "İBB ile 400 milyon liralık iş yaptı" iddiasına da yanıt verdi.

Ilıcalı, kendisine ait olduğu öne sürülen Londra merkezli 'Creative Media' isimli şirketin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Medya AŞ ile 400 milyon liraya yakın ihale gerçekleştirdiği iddialarını net bir dille yalanladı.

"Konuşmuşluğum yok"

İddialara tepki gösteren Ilıcalı, "Sayın İmamoğlu ile ticari ilişkim varmış. Sayın İmamoğlu ile hayatımda 1 dakika oturup konuşmuşluğum yok. AK Parti'ye oy verdiğimi açıkladım diye yıllarca bana taş attınız. Sordular ve Ak Parti'ye oy verdiğimi söyledim.

Şimdi İmamoğlu ile ilişkim olduğu iddia ediliyor. 1 dakika oturmuşluğumuz yok. Her gün iftira. Yönetici olduğum günden beri sürekli bana iftira atılıyor." ifadelerini kullandı.

 

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Trump’a: “Seninle müzakere etmeyeceğim, ne halt edersen et”İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Trump’a: “Seninle müzakere etmeyeceğim, ne halt edersen et”Dünya

 

2025 Torba yasa detayları: Emekli ikramiyesi, doğum yardımı, cezalar... Ne zaman yasalaşacak?2025 Torba yasa detayları: Emekli ikramiyesi, doğum yardımı, cezalar... Ne zaman yasalaşacak?Ekonomi

 

Gündem
Sultanbeyli'de iş yerinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
Sultanbeyli'de iş yerinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
Trafikte parlak beyaz far kullanımı yasaklandı! Ağır para cezaları verilecek
Trafikte parlak beyaz far kullanımı yasaklandı! Ağır para cezaları verilecek
Türkiye'de de oldukça popüler: O krem piyasadan toplatıyor
Türkiye'de de oldukça popüler: O krem piyasadan toplatıyor
Bahçeli'den çarpıcı mesaj: Tek dişi kalmış canavarlar amaçlarına ulaşamadı
MHP lideri Bahçeli: Tek dişi kalmış canavarlar amaçlarına ulaşamadı
Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
SON DAKİKA... Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında deprem
AFAD duyurdu: Akdeniz'de Marmaris açıklarında deprem