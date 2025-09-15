A'dan Z'ye CHP Kurultay davası | Neden açıldı, hukuki ve siyasi açıdan sonuçları ne olabilir?

Cumhuriyet Halk Partisin'de merakla beklenen kurultay duruşması bugün saat 10.00'da başlayacak. Günlerdir büyük bir tedirginlik içinde bugünü bekleyen parti yönetimi, tüm il başkanlarını genel merkezde toplayacak. Mahkemeden olası bir mutlak butlan kararı çıkması durumunda ise partide tarihin en büyük krizlerinden biri tetiklenecek.

CHP kurultay davasıyla ilgili tartışmalar, dava süreçleri ve olası sonuçlar derlendi.

1. Dava neden açıldı ve ne isteniyor?

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler tarafından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na şaibe karıştığı, delegelerin oylarının rüşvet karşılığı satın alındığı gerekçesiyle farklı mahkemelerde açılan davalar; 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi.

Davacılar, 38. Olağan Kurultay'da rüşvet ve oylamaya hile karıştırılmasıyla delege iradesinin sakatlandığını savunarak bu kurultayın iptal edilmesi, yok hükmünde (mutlak butlan) sayılarak Özel ve ekibinin görevden uzaklaştırılması ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin görevine iade edilmesi gerektiğini savunuyor.

Davacılar ayrıca, 6 Nisan 2025'te yapılan 21. Olağanüstü Kurultay'ın da iptal edilmesini istiyor.

2. Dava süreci nasıl ilerledi, neden 15 Eylül'e ertelendi?

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, 26 Mayıs 2025'teki duruşmada, davalıların "ihtiyati tedbir" olarak mevcut parti yönetiminin görevden uzaklaştırılması talebini reddetti, davayı da "sözlü savunma" için 30 Haziran'a erteledi.

30 Haziran 2025'teki 38. Olağan Kurultay'ın iptali istemli davanın görülmesine kısa süre kala Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 11 kişi hakkında CHP delegelerine "oy karşılığında para, telefon ve ev verildiği" iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamındaki iddianameyi tamamladı ve Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Ancak, Asliye Ceza Mahkemesi "görevsizlik" kararıyla, dosyayı Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise mahkemenin "görevsizlik" kararına itiraz etti.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın görüldüğü Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi ise bu itirazın sonuçlanmasının beklenmesine hükmederek duruşmayı önce 8 Eylül'e erteledi.

Bu tarihin CHP'nin 4-9 Eylül tarihleri arasındaki kuruluş yıldönümü etkinliklerine denk gelmesi nedeniyle partinin yaptığı itiraz üzerine duruşma 15 Eylül'e ertelendi.

3. Ceza davası hangi mahkemede, ne zaman görülecek, suçlamalar neler?