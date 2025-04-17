Adana'da kayıp olarak aranan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin cansız bedenine ulaşıldı

Yedi yaşındaki Cumali Timi, 12 Nisan 2025 Cumartesi günü sabah saat 09:00 civarında, ailesinin kaldığı çadırdan arkadaşlarıyla oyun oynamak için ayrıldı.

Annesi Karanfil Timi’nin baş ağrısı nedeniyle uyuduğu sırada, Cumali’nin Yunus Emre adlı arkadaşıyla oynadığı biliniyordu.

Oyun sonrası üşüdüğünü söyleyerek çadıra döneceğini belirten Cumali, 10 dakika içinde kayıplara karıştı. Aile, çocuklarını bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi ve aynı gün saat 15:00’te arama çalışmaları başladı.

Cansız bedenine ulaşıldı

Cumali Timi'nin, yaşadıkları çadırın yakındaki sulama kanalında su altı polisleri tarafından cansız bedeni bulundu. Timi'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

12 Nisan'dan bu yana sürdürülen çalışmalarda jandarma ekiplerince çocuğa ait olduğu belirtilen bir terlik derede bulunmuştu.

Zeydan Karalar, çocuğun ailesini ziyaret etmişti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Cumali Timi'nin ailesini mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadır kentte ziyaret etmişti.

Karalar aileyi teselli etmeye çalışmış ve görevlilerin yürüttüğü çalışmalar hakkında aileyi bilgilendirmişti.