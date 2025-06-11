Adana'daki AVM'ye 21 yaşından küçükler giremeyecek
Adana'da bulunan Optimum AVM, son dönemde ortaya çıkan sorunları gerekçe göstererek girişlere yaş sınırı getirdi. Alınan karar ile 21 yaşından küçükler tek başına alışveriş merkezine giriş yapamayacak.
Türkiye'nin birçok bölgesinde alışveriş merkezleri bulunan Optimum AVM, ziyaretçilerin girişlerine yaş kısıtlaması getirdi.
AVM içerisinde yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle alınan karar, ilk aşamada 18 yaşından küçüklerin AVM'ye girişini kısıtlarken, yapılan değişikliğin ardından söz konusu kısıtlama 21 yaşa yükseltildi.
Girişte kimlik sorulacak
AVM girişinde güvenlik personeli tarafından ziyaretçilerin kimliklerinin kontrol edilebileceği uyarısında bulunulurken, 21 yaşından küçük bireylerin refakatçi aracılığıyla AVM'ye giriş yapmaya devam edeceği aktarıldı.