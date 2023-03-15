Adıyaman ve Şanlıurfa'da sel: 14 ölü, kayıplar var

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Şanlıurfa ve Adıyaman'da yoğun yağışın ardından meydana gelen selde 14 kişi hayatını kaybetti. Selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.



14 kişinin yaşamını yitirdiği Şanlıurfa'da Vali Salih Ayhan, iki günde toplam 150 kilogram yağış düştüğünü belirterek vatandaşları uyardı. Kentte Balıklıgöl taştı, onlarca araç selde sürüklendi. Kentte meteoroloji turuncu alarm vermişti.

Bakan Soylu sel bölgesinde

Selin vurduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Soylu, bölgede etkili olan sel nedeniyle Şanlıurfa'da 12, Adıyaman'da 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Soylu, Tut ilçesinde incelemelerde bulundu. İncelemeleri sırasında basın mensuplarına açıklama yapan Soylu, “163 kişilik bir arama kurtarma ekibimiz çalışıyor, yaklaşık 10 ekip. Tabii selle ilgili gerekli hem uyarılar yapmıştık, hem de bölgede gerekli tedbirleri almaya çalışmıştık. Fakat burada bir aile sel sularına kapıldı. 4 kişiden bir kişinin cenazesine ulaştık” dedi. Soylu, kayıp 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.



Koordinatör valilerin, tüm görevlilerin bölgede olduğunu ifade eden Soylu, “Yollar açık, elektrik var, su var” diye konuştu. Bölge için birkaç gündür uyarıları olduğunu ifade eden Soylu, özellikle dere yataklarının etrafında bulunulmamasını istedi. Soylu, “İlgili yerlerde arkadaşlarımızın uyarısı var, uyarılara da riayet etmek gerekir” ifadelerini kullandı.

Sağanak yağış nedeniyle çadırları su bastı

Kahramanmaraş'ta da sağanak yağış nedeniyle Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri başta olmak üzere kentteki çok sayıda sokak ve caddeyi su bastı. Bazı evlerden gelen su baskını ihbarlarına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.

Ahmet Yesevi Mahallesi'nde Hasan Özdemir'in yaşadığı binanın duvarının çökmesi sonucu sokakta biriken su evin içine doldu. Ekiplerin suyu tahliye etmek için çalışma yaptığı evdeki eşyalar hasar gördü.

Akçakale ilçesinde arazide bulunduğu sırada çevresine yıldırım düşen Ömer Oturan, hastaneye kaldırıldı. Oturan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağanağın yol açtığı olumsuzlukları bertaraf etmek için kurum amirleriyle sahada çalışma yürüttüklerini belirtti.

Hastalar başka hastaneye sevk edildi

Bu arada Şanlıurfa Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yoğun bakım servisi şiddetli sağanak yağıştan etkilenmiş olup, serviste tedavi gören hastalarımız başka hastanelere sevk edilmiştir. Bu konuda gerekli tüm tedbirlerimiz alınmıştır."

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise kentte meydana gelen yoğun yağış sebebiyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. katındaki "Çocuk Yoğun Bakımda" su seviyesinin yükseldiğinin gözlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Su seviyesi yükselmeye başladığından itibaren hastaların ivedilikle Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulanslarla sevki gerçekleştirilmiştir. Hasta nakli sırasında herhangi bir sağlık sorunu yaşanmamıştır.Yoğun bakımda su tahliye çalışmaları devam etmektedir. Sağlık çalışanlarımız yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halindedir. Olayda herhangi bir cihaz da zarar görmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Ölü sayısı 14'e yükseldi

Şanlıurfa'daki Abide Köprülü Kavşağı'nda sular altında kalan bir servis aracı sudan çıkarıldı. Araç içerisinde 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, ölü sayısı 14 oldu.

Her iki kentte selde ölenlerin sayısı 14'e ulaşırken, sel sularında kaybolanları arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.