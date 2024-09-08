Adli Tıp Uzmanı açıkladı: Narin'in ablasının da öldüğü ortaya çıktı

Özel bir televizyon programına bağlanan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, Narin'in ölümü hakkında konuştu.

Kar, Diyarbakır Tavşantepe köyünde katledilen sekiz yaşındaki Narin'in ablasının da yıllarca önce öldüğünü açıkladı.

"Ablasının ölümündeki soruşturma yeniden açılmalı"

Kar, Narin'in ölümünün ardından art arda gelen vakaların 'bir çocuk istismarı' sinyalı olduğunu söyledi. Kar şöyle konuştu:

"Çocuk istismarlarında suya atılma yakılarak öldürme gibi şeyleri çok sık gördük umarım küçük Narin'in başına gelmemiştir. Narin'in ablasının da merdivenden düşerek ölme durumu var. Bir ailede iki kız çocuğunun arka arkaya ölmesi bize ihmal ve istismar açısından sinyal verir. Önceki ölümünde soruşturmasını açılması gerkeir. Birkaç yıl araya, ikinci çocuk derede bulunuyorsa bize sinyal vermektedir Önceki soruşturmanın ablasına ait soruşturmanın açılması çok faydalı oalcaktır Ölmesi istismar açısından risk taşır ve sinyal verir ablasına ait soruşturma yeniden açılmalı"