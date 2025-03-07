AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde deprem
AFAD, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 15.30 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 7, 2025
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-03-07
Saat:15:30:51 TSİ
Enlem:36.67917 N
Boylam:25.85278 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Ji5leoFLX9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi