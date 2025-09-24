AFAD duyurdu: Kahramanmaraş depremle sarsıldı
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.
Sarsıntının saat 14.18'de meydana geldiği aktarıldı.
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2025-09-24
Saat:14:18:41 TSİ
Enlem:38.36944 N
Boylam:37.43694 E
Derinlik:7 km
