  AFAD duyurdu: Kahramanmaraş depremle sarsıldı
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş depremle sarsıldı

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD duyurdu: Kahramanmaraş depremle sarsıldı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Sarsıntının saat 14.18'de meydana geldiği aktarıldı.

