AFAD duyurdu: Kütahya'da peş peşe depremler
Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Söz konusu sarsıntı saat 10.29’da gerçekleşti.
Merkez üssü Simav ilçesi olan depremin derinliği 9.18 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 9, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-10-09
Saat:10:29:52 TSİ
Enlem:39.25278 N
Boylam:29.00583 E
Derinlik:9.18 km
Detay:https://t.co/jNIIEVhYAS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Gece yarısı sarsıldılar
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.54'te de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Depremin 12,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenmişti.