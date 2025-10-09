  1. Ekonomim
AFAD duyurdu: Kütahya'da peş peşe depremler

Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD duyurdu: Kütahya'da peş peşe depremler
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Söz konusu sarsıntı saat 10.29’da gerçekleşti.

Merkez üssü Simav ilçesi olan depremin derinliği 9.18 kilometre olarak ölçüldü.

Gece yarısı sarsıldılar

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.54'te de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Depremin 12,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenmişti.

