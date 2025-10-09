  1. Ekonomim
AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD verilerine göre Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi.

Silivri açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı.

Söz konusu sarsıntı saat 13:33'de gerçekleşirken, depremin derinliğinin 9.9 km olduğu belirtildi.

Gündem
