AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD verilerine göre Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi.
Silivri açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı.
Söz konusu sarsıntı saat 13:33'de gerçekleşirken, depremin derinliğinin 9.9 km olduğu belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 9, 2025
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [27.11 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-10-09
Saat:13:33:11 TSİ
Enlem:40.82278 N
Boylam:28.27222 E
Derinlik:9.9 km
Detay:https://t.co/a75prz8UUD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi